Dejan Sztankovics gratulált azoknak, akik megverték a szerb válogatottat

A Ferencváros diósgyőri fellépésére már tíz nappal a kezdő sípszó előtt elfogyott az összes jegy. A Fradi persze mindenhol vonzza a nézőket, s címvédőként úgy áll a tabella harmadik helyén, hogy két meccsel kevesebbet játszott, mint az éllovas, s csak két ponttal többel rendelkező Paks. Ám a Diósgyőrrel is szalad a szekér, a negyedik helyet foglalja el.

Varga Barnabás őrzésével a szerb játékosoknak is meggyűlt a bajuk (Fotó: Mirkó István)

Sztankovics Varga Barnabást külön elismerésben részesíti

A rangadó előtt a fővárosiak vezetőedzője, Dejan Sztankovics a következőket mondta:

– Boldog vagyok, hogy újra a teljes csapattal dolgozhatok. Gratulálok minden nemzeti csapatnál szerepelt játékosomnak, különösen a magyaroknak a hazám válogatottja ellen elért eredmény miatt. Külön elismerésem Varga Barnabásnak, aki két gólt is szerzett az októberi selejtezők során. Ő egy nagyon profi játékos, aki egyszerre okos és erős is, nagy erőssége a csapatunknak. Sokat dolgoztunk a válogatottak távollétében, de már velük is keményen edzünk, a visszatérő játékosoknak köszönhetően új energiák léptek be a csapatba. Erre szükségünk is van, hiszen a folytatásban egymás után jönnek a meccsek. Készen állunk erre a kihívásra!

Az Eb-selejtezőkön a szerbek 2-1-es legyőzésében három Fradi-játékos, Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Botka Endre vállalt szerepet. Dejan Sztankovics örül, hogy ma telt ház várja a Ferencvárost, és felkészült a Diósgyőrből:

– A futball a szurkolókért van, és a tele stadion jó lehetőség arra, hogy még jobban motiválja a csapatokat a jó futballra. Az ellenfél újoncként nagyon jól szerepel, több játékost cserélt a feljutása óta, de azóta is többször láttuk, tudjuk, hogy szervezett játékra képes. Fontos bajnoki előtt állunk, száz százalékban koncentrálnunk kell! – szögezte le az FTC vezetőedzője a zöld-fehérek honlapján.