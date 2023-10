Sztankovics súgott? A jó barát nem hiszi el, mi történt a szerbekkel

Sztankovics Sztojkovicsról: Barát, vezér, kapitány, elnök?

Később Sztankovics beszélt a Dragan Sztojkovicshoz, Pikszihez fűződő barátságáról, felidézve, őt magát is meglepte, amikor a 2000-es Európa-bajnokságon Szlovénia ellen ő került be a kezdőcsapatba éppen Sztojkovics helyett. Ám ez nem az ellenségeskedés, ellenkezőleg, a barátság kezdete kettejük között, amit persze megkönnyített, hogy mindketten a Zvezda játékosai voltak egykoron.

– Nem is tudom, hogyan jellemezzük kettőnk kapcsolatát, az ugyanis mélyebb a barátságnál. Már nem is tudom, hogyan szólítsam őt: vezér, szövetségi kapitány vagy elnök – beszélt Sztankovics Sztojkovicsról, aki egykoron a Szerb Labdarúgó-szövetség, majd a Crvena zvezda elnöke is volt.

– Pikszi jelenleg olyan helyzetben van, hogy egyszerűen együtt kell élnie a nyomással. Egyszerre nehéz és megtisztelő a szerb színeket viselni, őszintén szólva, most nem cserélnék vele. Mégis úgy érzem nincs ok aggodalomra, ő mindent kézben tart – folytatta Sztankovics, majd kimondta: Szerbiának győzelemre kell játszania Budapesten.