Willi Orbán különleges módon üzent a csapattársainak + videó

Willi Orbán immár öt éve alapembere a magyar labdarúgó-válogatottnak. A következő két Eb-selejtezőt, Szerbia és Litvánia ellen azonban biztosan nélküle vívja meg Marco Rossi csapata, ugyanis az RB Leipzig védője térdsérülés után lábadozik. Willi Orbán természetesen szívesen játszott volna az októberi válogatottmeccseken, de bízik benne, hogy nélküle is jól szerepel a nemzeti csapat.

Willi Orbán bízik a társaiban (Fotó: Mirkó István)

– Hiszek a csapatban, nagyon erős együttesünk van és kiváló, különleges közönségünk. Nincs kétségem, jól fogunk játszani. Bízom a szövetségi kapitányban is, jó munkát végez. Szívesen pályára léptem volna, de most el kell fogadnom, hogy nem tudok. Kicsit még türelmesnek kell lennem, de egyre stabilabb a térdem – fogalmazott Willi Orbán telefonon keresztül a Hír TV-nek, amelynek stábja éppen akkor forgatott a futballista édesapjával, Orbán Vilmossal, amikor a hátvéd is beszélni akart vele.