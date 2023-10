Rossi nem egészen azt mondja, amit a szurkolók hallani akarnak

Rossi nem árult el semmit a védelemről

Rossi közismert problémája, hogy sérülés miatt Willi Orbánra nem számíthat és a védelem többi alapember, Lang Ádám, Szalai Attila, sőt akár Botka Endre is a közelmúltban különböző okokból kevesebb lehetőséget kapott a klubcsapatában. Nos, Rossi még csak rébuszokban sem beszélt arról, miként tervezi összeállítani a magyar válogatott védelmét, csupán általánosságokban beszélt a válogatott előtt álló feladatokról.

– A holnapi mérkőzés majd igazolja, hogy az elképzeléseink mennyire voltak a helyesek. Arra kell törekednünk, hogy labdával és labda nélkül is a legjobbat nyújtsuk. A nemzetközi szinten szerzett tapasztalat és a személyes felkészültség is beleszámít abba, hogy ki kerül be a kezdőcsapatba. Tudjuk, hogy a szerb válogatottat egyénileg magasabban jegyzett játékosok alkotják, de mi bízunk a saját játékosainkban, tudjuk, hogy mindent megtesznek a győzelemért.

Rossi kérdésre válaszolva megismételte, roppant büszkévé teszi Cosimo Inguscióval együtt, hogy magyar állampolgárok lettek, ám ez sem jelent változást.

– A motiváció is csak olyan, hogy száz százalék a maximuma, mi pedig ezt már az állampolgársági eskü előtt elértük – jegyezte meg elmésen.