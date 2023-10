Ez a kecskeméti gól a szilveszteri összeállításba is bekerül! + videó

A meccs első találata is furcsa volt: a 69. percben a több mint hat év után betaláló Osváth furcsán szitáló távoli lövését nem tudta hárítani Varga. Sokáig azonban nem örülhettek a paksiak, öt perc múlva Horváth jobb oldali beadása után ugyanis Szappanos többször is beleütött ugyan a labdába, de nem tudott menteni, a kavarodás végén pedig a csereként beállt Pálinkás a földről, ollózva egyenlített. A hajrában mindkét oldalon adódtak még kisebb-nagyobb helyzetek, de végül maradt a döntetlen.

A meccsen volt még egy mókás és vitatható jelenet. A 23. percben Májer hulló falevele kis híján becsapta Szappanost, a kapus csak üggyel-bajjal tudta gólvonalon kívül tartani a labdát, ha egyáltalán sikerült neki – a játékvezetők szerint igen. A hálóőr által kitartott labdát egy váratlan lehetőségnek tekintette Tóth Barna, aki konkrétan Szappanos kezeiből próbált gólt fejelni. A paksi kapusnak nem nyerte el tetszését az akció, kisebb tumultus is lett belőle, a játék pedig szabadrúgással folytatódott. Ez a jelenet az M4sport.hu oldalon ITT tekinthető meg.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: Az első félidőt érzésem szerint nagyon jól kontrolláltuk. Jól futballoztunk, a széleket meg tudtuk bontani. Helyzetünk nem volt sok, de ígéretes lehetőségeink igen. A második félidő rendkívül kiegyenlített volt, ekkor csapatként működtünk nagyon jól. Kaptunk egy gólt, és a mi helyzetünkben alighanem sok csapat összezuhant volna. Mi nem tettük. Egyénileg és csapatként is mindig fejlődni kell, mi megmutattuk, hogy van bennünk tartás. Gyűrte egymást a két csapat, a végén akár a Paks is betalálhatott volna, de összességében igazságos a döntetlen. Egy jó Paks ellen szereztünk pontot, ez a jövőre nézve biztató.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője: A játék képe alapján igazságos döntetlen született, bár a mérkőzés végén volt még két lehetőségünk. Brusztos találkozót játszottunk, futball nem nagyon alakult ki, inkább csak időszakosan. Küzdelmes meccs volt, nem vagyok elégedetlen, ilyen is van, nem lehet mindig jól játszani. Ha a végén úgy alakult volna, hogy mi nyerünk, akkor is azt mondtam volna, a döntetlen lett volna a realitás. Osváth szép gólt lőtt, jól eltalálta. Ma nem játszottunk jól, de a csapategység működött, védekezésben szereztünk sok labdát, azokkal nem tudtunk most mit kezdeni. Főleg az első félidőben volt passzív a játékunk, ami a másodikra feljavult. Sok jó játékosunk van, tudunk variálni, cserélni.