Kárpáti Krisztián, a Szeged trénere a pályán nőtt fel szülei válása után

– 1974-ben már ifjúsági válogatott kerettag lehettem a kitűnő nevelőedzőnél, Fazekas Laci bácsinál, majd a Honvédban felnőve tagja lehettem az 1982-ben BEK-győztes együttesnek – elevenítette fel Kárpáti Miklós a pályafutása legfontosabb állomásait. – 1983-ban hívott Solymárra az MLSZ közelmúltban elhunyt elnöke, Benkő László, aki 1987-re NB I-es csapatot formált. 1993-ban játékosedzője lettem a Solymárnak, amely előbb PEMÜ-Solymár néven játszott, majd 1999-ben PEMÜ-Honvéd néven harmadik lett a bajokságban. Így eljutottunk az európai kupaküzdelmekbe is, ahol a lengyel Plock ellen alulmaradtunk.

Rokonszenves csapat lett a Szeged Kárpári Krisztián irányításával (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A Kárpáti név már több évtizede is jól csengett a kézilabdában

A Bütyök becenevű sportember egészen 2003-ig védett, az edzősködéssel viszont csak 2021-ben hagyott fel.

– Azóta még intenzívebben érdekel Krisztián edzői pályafutása, aki egészen fiatal kora óta erre a pályára készült – soha, semmi más nem is érdekelte.

Úgy tűnik, Kárpáti Krisztiánra is igaz, ha valaki valamit nagyon akar és tesz is érte, az előbb-utóbb el is jut a célállomásra.

– Én tényleg a pályán nőttem fel, mivel szüleim hamar elváltak és így édesapám már hároméves koromtól folyamatosan cipelt magával az edzéseire meg a meccseire – beszélt őszintén a gyerekkoráról Kárpáti Krisztián. – Hatéves koromtól már egyre jobban emlékszem az eseményekre. Így arra is, hogy az üres sörösdobozokba kavicsokat dobáltunk és azokat rázva drukkoltunk a solymáriaknak. Tíz éves voltam, amikor elkezdtem edzésre járni, balkezesként lettem az évek során jobbszélső és jobb oldali átlövő. Tizenhat évesen a Pest megyei bajnokságban a felnőttek között játszhattam, miközben solymári játékosként drukkolhattam Éles Jóskának, Sótonyi Lacinak és a többieknek. Két évvel később hívott ifj. Kiss Szilárd az élvonalba, ahol a bonyolult fúzióval létrejött PLER-ben folytathattam.

Kárpáti Krisztián kényszerből kezdett el már 22 évesen edzősködni

A magát tehetséges, de nem válogatott szintű játékosnak tartó Krisztián húszévesen elszenvedte első, súlyos sérülését.

– A kényszerpihenőt követően az ugyancsak NB I-es Csömörben folytattam, ahol 22 évesként már vissza is vonultam, mivel a másik térdem is tönkrement. Akkor már egy éve segítettem édesapámnak Solymáron az utánpótlás nevelésében, mivel csak és kizárólag az edzői pálya jelentett igazi vonzerőt számomra. Miután kétszer is bejutottunk az ország legjobb nyolc serdülő együttese közé, hívott a PLER, ahol öt év alatt az U15-ösöktől az NB I-es másodedzőségig kapaszkodtam fel, Hutvágner István mellé.

Ilyenkor a történetet a következő lépcsőfok szokta képviselni a tündérmesékben.

– Nem lettem vezetőedző, hanem ismét fiatalok mellé kerültem, ugyanis a Balatonfüred utánpótlás szakágvezetőnek hívott, 2015-től 2019 végéig dolgoztam Füreden. Közben a magyar ifjúsági válogatottakat is rámbízták, világbajnoki ötödik és Európa-bajnoki negyedik helyen végeztünk. Büszke vagyok arra, hogy mára már felnőtt válogatottakkal – Máté Dominikkal, Szita Zolival és Rosta Mikivel is – foglalkozhattam.