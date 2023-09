Csodakapust talált a Szeged, és legyőzte az egyik BL-esélyest

Felzárkózott az Aalborg, de aztán beindult Imsgard

A második félidő elején 22-21-re felzárkózott az Aalborg, de egyenlíteni nem tudott. Elsősorban azért, mert Imsgard ihletett formában védett, előbb hárította Mikkel Hansen hétméteresét, majd több ziccert fogott. S persze a Szeged kreatívan támadott, a hét a hat elleni felállásra az Aalborgnak nem volt ellenszere. Kárpáti Krisztián csapata összességében magabiztos, 34-27-es győzelmet aratott.

Mario Sostaric kilenc, Imanol Garciandía és Borut Mackovsek négy-négy góllal, Emil Kheri Imsgard 13 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Kárpáti Krisztián: Életem élménye

– Ilyen élményt még nem éltem át edzői pályafutásom során, köszönöm a csapatomnak, a játékosoknak, hogy ilyen nagyszerűen, hatalmas szívvel játszottak, a nézők pedig fantasztikus hangulatot teremtettek. Szeretnénk folytatni ezt a munkát – mondta a lefújás utáni sajtótájékoztatón meghatottan Kárpáti Krisztián. Hozzátette, rengeteget dolgoztak az elmúlt időszakban azon, hogy fizikálisan és mentálisan is előre tudjon lépni a csapat. Kedden is volt egy mentális felkészítésük, akkor is azon fáradoztak, mi az a kis plusz, az a 10-15 százalék, amit még hozzá kell tenniük a teljesítményükhöz annak érdekében, hogy ne szimpatikus vesztesként, hanem győztesként hagyják el a pályát.

A B csoportban két győzelemmel rajtolt Telekom Veszprém csütörtökön játszik az ugyancsak dán GOG vendégeként.

Borítókép: Emil Kheri Imsgardt ünneplik a meccs után (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)