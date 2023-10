Magyar katasztrófa és egy kvóta az olimpiai kvalifikációs torna-vb-n

A tornászok antwerpeni olimpiai kvalifikációs világbajnoksága szeptember 30. és október 8. között, azaz jövő vasárnapig zajlik, de a kvóták kiosztása szempontjából az első három nap a legfontosabb. A férfi- és női csapatverseny selejtezője dönt, döntött ugyanis arról, hogy melyik 12-12 csapat vehet részt a jövő évi, párizsi ötkarikás játékokon, és a csapatkvóták öt versenyző indítását jelentik. A tavalyi, liverpooli világbajnokságon a dobogósok már révbe értek: a férfiaknál a kínaiak, a japánok és a britek, a nőknél pedig az amerikaiak, a britek és a kanadaiak. Ám akkor bebizonyosodott, hogy a mieink is jó eséllyel pályáznak a kvótára. Liverpoolban a Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta együttesünk a 12. helyet szerezte meg, míg a női csapatversenyben a Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill, Szilágyi Nikolett összeállítású csapatunk 14. lett. Olimpiára legutóbb 1992-be jutott ki mindkét csapatunk, a nők 1996-ban is ott voltak, azóta azonban csak egy-két egyéni kvótát sikerült szereznünk. (Igaz, ezekből is született két aranyérmünk, 2000-ben gyűrűn Csollány Szilveszter, 2012-ben pedig lólengésben Berki Krisztián révén.)

Csapatunk nagy reményekkel indult a torna-vb-n. Forrás: Facebook/Magyar Torna Szövetség – Hungarian Gymnastics Federation

Antwerpenben női csapatunk hétfőn lesz érdekelt a selejtezőben – sajnos az indulás előtt megsérült háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia nélkül –, a férfiaknak pedig ma kellett a szerekhez lépniük. A vb-n a tavalyi világbajnokság eredményei alapján már csak 24 csapat indulhat, a férfiaknál szombaton 16 már leversenyzett, ma délelőtt további négy, és a mieink az utolsó csoportban kerültek sorra a dél-koreaiakkal, az olaszokkal és a franciákkal együtt.

S mielőtt szólították őket, a selejtező állásában a sorrend így nézett ki az 1-12. helyeken: Japán, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Németország, Svájc, Kína, Spanyolország, Törökország, Hollandia, Ukrajna, Brazília.

Közülük az első nyolc tehát már réve ért, a török, holland, ukrán, brazil négyes pedig izgulhatott.

Várható volt a nagy harc az olimpiai kvótákért

A tavalyi vb-n a velünk most egy csoportban levő olaszok negyedikek, a dél-koreaiak nyolcadikok voltak, de megjegyzendő, hogy a már végzett brazilok hetedikek, vagyis már szombaton borult az erősorrend. Liverpoolban a törökök éppen előttünk végeztek a 11. helyen, így az várható volt, hogy nagyon szoros lesz a verseny az utolsó kvótákért. A magyar csapat szakvezetése úgy döntött, hogy Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek és Balázs Krisztián mind a hat szeren indul. Molnár Botond talajon, ugráson és korláton, míg Kiss Balázs lólengésben, gyűrűn és nyújtón szerepel. A vb-n a selejtező 5-4-3-as rendszerben zajlik, ami azt jelenti, hogy az ötfős csapatokból négyen mehetnek fel a szerre, ahol a csapateredménybe a legjobb három pontszám számít.

A mieink nyújtón kezdtek, és sajnos nagyon rosszul. Sorrendben Tomcsányi Benedek, Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián és Kiss Balázs is leesett a szerről (!), s csapatunk az értelemszerűen kapott nagyon alacsony pontszámával minden potenciális ellenfelétől jelenősen elmaradt. A talajon, majd a lólengésben bemutatott gyakorlataink már jobban sikerültek, anyagerősebbek voltak, de így is továbbra is nagy hátrányban voltunk a törökökkel szemben. S a csoportunkban mindhárom ellenfelünk nagyon ellépett tőlünk. Csapatunk gyűrűn, ami nem erős szerünk, nemcsak a törököknél, hanem a hollandoknál és az ukránoknál is kevesebb pontot kapott; így át kellett értékelni a célokat: legalább a 13–15. helyek valamelyikére oda kellene érni, mert az itt végző országok egy-egy nem névre szóló egyéni olimpiai kvótát kapnak; később eldönthetik, kit küldenek az ötkarikás játékokra. Az ugrásban elkönyvelt pontjaink minden eddiginél magasabbak voltak, de ez a pontozás sajátosságaiból is fakad, és most sem elég magasak. Az utolsó szer, a korlát után pedig válogatottunk mindössze a 20. helyen kötött ki, ami hatalmas csalódás. A spanyolok bejöttek a 9. helyre, de dél-koreaiak (14.) és a lólengésban hatalmasat hibázó franciák (19.) sem szerezték meg a csapatkvótát. Ám ez legyen az ő bajuk, nekünk megvan a magunké.

Mészáros Krisztofer ugyanakkor bejutott az egyéni összetett döntőbe, és ez neki egyéni olimpiai kvótát ér, ezt a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) is megerősítette.

Versenyzőnk 81,933 ponttal zárt, ez a 18. helyre volt elegendő, a csütörtöki fináléba pedig a legjobb 24 került. Mivel országonként legfeljebb ketten szerepelhetnek a fináléban, és három japán is megelőzte Mészárost, így tulajdonképpen a 17. legmagasabb pontszám volt az övé. A szintén hatszeres Tomcsányi 77,665 ponttal az 53., Balázs pedig 77,031-el az 59. lett.

Borítókép: Balázs Krisztián, Kiss Balázs, Molnár Botond, Tomcsányi Benedek, Bátori Szabolcs és Mészáros Krisztofer, valamint Kovács István szövetségi kapitány a válogatott sajtónyilvános edzésén a tatai edzőtáborban a vb előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)