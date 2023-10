Magyargyűlölő román huligánok is várnak a fradistákra Genkben

Felfokozott várakozás előzi meg a Ferencváros belgiumi vendégjátékát, az Európa Konferencia Liga csütörtök esti csoportmeccse sok mindent befolyásolhat a továbbjutás szempontjából. A KRC Genk stadionja rendre megtelik a bajnoki találkozókon is, így természetesen a nemzetközi kupameccsek is telt ház előtt zajlanak, ami mintegy húszezer embert jelent majd. Ahogy az több európai szurkolótábor esetében szokás, feltehetően a hazai ultrákat támogatja majd egy baráti klub néhány tagja is. A Genk fontosabb meccsein ugyanis rendre feltűnnek a belga fanatikusokkal baráti viszonyt ápoló román FC Petrolul Ploiesti drukkerei is.

A Petrolul Ploiesti ultrái szabadságot követelnek bajban lévő genki barátaiknak, egy 2017-es mérkőzésen (Forrás: Facebook.com/tribunezuidgenk)

A kapcsolatot közös logó, illetve számtalan mérkőzésfotó is tanusítja, amelyen együtt van a két szurkolótábor, a Facebook-bejegyzések szerint több éve tart a nagy barátság. Nemcsak egymás meccseit látogatják, hanem a belgák anyagilag is támogatták román testvéreiket.

Román segéderők: kések, szúró- és vágófegyverek

Olyannyira jóban vannak egymással, hogy nemcsak a színtiszta szurkolás köti össze őket, két hónappal ezelőtt hét ploiesti huligánt tartóztattak le egy görög határátkelőhelynél, késeket és más szúró- illetve vágófegyvereket koboztak el tőlük a görög rendőrők, amikor éppen a Genk görögországi meccsére igyekeztek, amelyet az Olimpiakosz Pireusz ellen vívtak (sikertelenül).