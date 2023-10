Haaland megszakította meglepő sorozatát, Guardiola elnézést kért

Amióta Erling Haaland feltűnt a futballvilág térképén, szórja a gólokat. Nincs ez másként azóta sem, hogy a Manchester City játékosa lett, bár a BL-ben volt egy meglepően hosszú góltalansági sorozata. Az előző idényben a Bajnokok Ligája elődöntőjének két felvonásán és a döntőben sem talált be Haaland – a Manchester City így is megszerezte a régóta áhított trófeát –, s a 2023/24-es idényben is a harmadik fordulóig kellett várni a norvég csatár első (két) góljára. Pep Guardiola, az angol csapat vezetőedzője Haaland rosszakaróinak üzent.

Erling Haaland duplájával nyert a Manchester City (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Peter Schneider)

A Manchester City Akanji góljával szerzett vezetést Svájcban, erre Elia elegáns emeléssel még felelni tudott, aztán viszont jött Haaland, aki előbb tizenegyesből, majd akcióból is eredményes volt, kialakítva a végeredményt.

– Az emberek azt várják, hogy Haaland mindig négy gólt lőjön. Azt akarják, hogy elbukjon, de sajnálom, ez a srác egész életében gólokat fog rúgni. Elképesztően gólveszélyes, de néha hiányoznak azok a játékosok, akik kiszolgálják gólpasszokkal – fogalmazott Guardiola, külön kiemelve a sérült De Bruyne és a nyáron Barcelonába szerződött Gündögan hiányát.

Hány gólt lőtt Haaland a BL-ben?

A norvég támadó megengedhette magának, hogy néhány Bajnokok Ligája-meccsen ne találjon a kapuba, még így is meccsenkénti egygólos átlag fölött jár.

A Young Boys ellen játszotta a 33. BL-meccsét, s ezeken 37 találatnál jár. A legkiemelkedőbb teljesítményét tavasszal, a Leipzig elleni nyolcaddöntő visszavágóján mutatta, akkor mesterötöst ért el.

A Young Boys edzője nem aggódik

A G csoport lényegében eldőlt, a százszázalékos Manchester City és a továbbra is Gulácsi Péter és Willi Orbán nélkül futballozó RB Leipzig továbbjutása sem forog veszélyben. A Young Boys vezetőedzője, Raphael Wicky reálisan látja csapata helyzetét.

– Nekünk az a célunk, hogy tavasszal is európai kupameccset játsszunk, ezért még versenyben vagyunk – utalt a svájci szakvezető az Európa-liga-átjárást érő csoportharmadik helyre.

Ebből a szempontból az ötödik forduló, a Young Boys–Crvena zvezda mérkőzés lehet sorsdöntő, a két csapat jelenleg egyformán egy ponttal és 4-8-as gólkülönbséggel áll, a svájciak egyelőre kedvezőbb fair play-mutatójuknak, azaz kevesebb sárga lapjuknak köszönhetően előzik meg a szerbeket.