Szoboszlai Dominiknél csak Szoboszlai Dominik volt jobb + videó

Szoboszlai Dominik eddig két gólt szerzett a Liverpool mezében. A Premier League-ben az Aston Villa, míg az Angol Ligakupában a Leicester City kapuját vette be. A magyar játékos a látványra is adott találatainál, s ennek az lett az eredménye, hogy a liverpooli szurkolók szavazása alapján szeptemerben Szoboszlai Dominik végzett a klub gólszépségversenyének első és második helyén is.

Darwin Núnez gólja negyedik lett, Szoboszlai Dominik az első és a második helyet is megszerezte a szavazáson. Fotó: MTI/AP/Alberto Pezzali

A Liverpool a drámai hatás kedvéért az ötödik helyezettel kezdte a videót, amelyben Andy Robertson Wolverhampton elleni, Darwin Núnez West Ham ellen lőtt és Mohamed Szalah Linzben szerzett gólja is szerepel.