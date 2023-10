Szoboszlaiék meccse miatt kérnek szabálymódosítást az angolok

Szoboszlai Dominik és a Liverpool biztosan hoppon marad, ám a veszteség nincsen hiába. A hoppon maradás azt jelenti, hogy a Premier League-ben egész biztosan nem játsszák újra a liverpooli szempontból 3-2-re elveszített bajnoki mérkőzést, ugyanakkor a találkozó olyan tanulságokkal szolgált, amelyek minden bizonnyal jól szolgálják majd a liga működését. Jürgen Klopp napokig szorgalmazta ugyan a meccs újrajátszását, akkor is lehetett tudni, és nyilván ő is tisztában volt vele, hogy a szabályok ezt nem engedik meg.

Jürgn Klopp nehezen békélt meg a VAR-szoba tehetetlenségével. Fotó: EPA/Vincent Mignot

Az ok ugyanis játékvezetői tévedés volt, nem pedig műhiba, ezért pedig nem jár az újrajátszás. Természetesen a Magyar Nemzet is több cikkben írta meg, hogy amikor a Liverpool már emberhátrányban játszott, ám az eredményjelző még 0-0-t mutatott, Luiz Díaz teljesen szabályos gólt szerzett, de a találat után a partjelző lest jelzett, a VAR-szoba és Simon Hooper játékvezető elbeszélt egymás mellett, így hiába állapították meg az esetet videón visszanézők, hogy a gól szabályos, a játékvezető a Tottenham javára ítélt szabadrúgást, és úgy folytatódott a játék.

Pontos kommunikációra van szükség

A játékvezetők szervezete (PGMOL) a Liverpool kérésére nyilvánosságra hozta a játékvezető és a VAR-szoba közötti kommunikáció hangfelvételét, amelyből feketén-fehéren kiderült a hiba forrása. A Sky Sports Match Officials Mic’d Up című műsorának a vendége volt Howard Webb, az egykori kiváló játékvezető, a PGMOL vezetője, bejelentette, hogy a fordulók utáni keddenként a tévétársaságok rendelkezésére bocsátja a hasonló felvételeket. Elmondta azt is a The Guardien beszámolója szerint, hogy a jövőben sokkal nagyobb odafigyelést és egyértelmű kommunikációt követel meg a játékvezetőktől és a VAR-osoktól. Egyértelmű, hogy Darren England, aki aznap a VAR-t irányította, túl gyorsan végigment az ellenőrzési folyamaton, mielőtt véletlenül megerősítette a Luis Díaz elleni téves döntést a lesről, ráadásul emellett nem alkalmazta hatékonyan a kommunikációs protokollt, amikor továbbította a döntését a kollégáinak.