Történelmi sikert arattak a magyar versenyzők a világbajnokságon

– Jó most magyarnak lenni itt Franciaországban. Ez valóban komoly sporttörténelmi siker, hogy sorozatban hatodszor van magyar győztes egyéniben, ebből Hölle negyedik egymást követő diadalát aratta, a magyar csapat pedig ugyancsak hatodszor lett aranyérmes megszakítás nélkül. Az jól látszik, hogy ebben a szakágban továbbra is meghatározó tényezők, sőt, élen járnak a magyar versenyzők. Reméljük, ez sokáig így is marad.