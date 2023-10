Történelmi vb-aranyat nyert a magyar birkózónő a szumó őshazájában, Japánban

A szumót a legtöbb versenyző a birkózás mellett kiegészítő sportágként űzi, így a 19 éves Elekes Enikő (Kőbánya SC) is, aki birkózásban igen komoly korosztályos eredménysorral rendelkezik. Idén júniusban a Spanyolországban rendezett U20-as Európa-bajnokságon aranyérmes lett a 65 kilogrammos súlycsoportban, majd augusztusban Jordániában megnyerte az U20-a vb-t is. A Kőbánya-KIMBA versenyzője Ammanban történelmet írt, ő lett a magyar birkózósport első női junior-világbajnoka. Korábban, 2021-ben még a kadét korosztályban gyűjtötte be a vb- és az Eb-címet ugyancsak a 65 kg-ban. Idén a felnőtt mezőnyben is megmérette magát, a Magyar Nagydíjon 8., a Zágráb Openen 10. lett, és a súlycsoportja világranglistáján jelenleg a 22. helyet foglalja el.

Elekes Enikő

Szumóban viszont a 65 kg-ban ő a legjobb a világon, ugyanis ebben a súlycsoportban ő nyerte meg a vb-t Tokióban! Az elődöntőben lengyel riválisát könnyedén felülmúlva jutott be a fináléba, melyben kisebb meglepetésre tajvani szumóssal kellett megküzdenie az aranyéremért. És Elekes Enikőt a döntőben sem lehetett megállítani, így ő lett a sportág első magyar női világbajnoka.

A férfiaknál Buzás Patrik a legerősebb mezőnyben, a 85 kilogrammosok között közel volt az éremhez, végül ötödik lett. Ugyancsak ötödikként zárt Baljer Roxána középsúlyban (73 kg), és a Molnár Tamás, Végh Artúr, Pap Arnold, Berregi Balázs alkotta férficsapat is. Openben Szilágyi Erik indult, ő hetedikként fejezte be a vb-t. Az U18-asok között Gyuricza Marcell a 100 kilós mezőnyben bronzérmesként végzett, Baljer Kitti (60 kg) pedig a hetedik helyet szerezte meg.

Ancsin László, a Magyar Szumó Szakszövetség elnöke szerint Elekes Enikő teljesítménye több szempontból is figyelemre méltó.

– A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia növendéke, kiváló eredményei vannak birkózásban is. Eddig többször bizonyított szumóban is, de azzal, hogy a sportág őshazájában megszerezte Magyarország – mondta Ancsin László.

A szumósok következő nagy megmérettetése a Küzdősportok Világjátéka lesz a Szaúd-Arábiai Rijádban, ahol Buzás Patrik és Pap Arnold képviseli a magyar színeket. A játékok október 20-án kezdődnek és a hónap végéig tartanak.

Borítókép: Elekes Enikő itt még az ammani vb-aranyát ünnepli az U20-as birkózó vb-n (Forrás: UWW)