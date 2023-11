A Zidane-hasonmás visszatérne a magyar futballba

– Ragaszkodott ahhoz, hogy lehetőleg Angyalföldön találkozzunk. Még mindig ennyire kötődik a Vasashoz vagy a helyismeret döntött?

– Tavaly vettünk egy szép házat Zuglóban, de előtte huszonöt évig laktunk Angyalföldön.

– Miért költöztek el?

– A kertes házzal beteljesült egy régi álmom, arra pedig nem is gondoltam két éve, hogy ennyire megszeretem a nyulakat. Mármint az én lógó fülű törpenyulamat, Zsebikét. Sokat játszom vele, ha éppen otthon vagyok.

– Elfoglalt?

– Eléggé. Egy építőipari cégnél dolgozom ügyintézőként. A vezérigazgatónk is élsportoló volt egykor, tudja, milyen nehéz belecsöppenni a civil életbe. Ez a melóm már tizenhat éve, és a főnök beleegyezésével néha alkalmi munkát is vállalok. Valahogy össze kell szedni a pénzt, most éppen a tetőfelújításhoz.

Az Ikarusz előtt Balassagyarmaton is edzősködött. Fotó: Mirkó István

– És a foci?

– Az 54 évnél idősebbek között, a veteránbajnokságában játszom a BVSC csapatával. Két éve befejeztem az edzősködést. Utoljára az Ikarus U14–U15-ös csapatánál dolgoztam. Nem voltam túlfizetve, de ilyen szinten nem is várná el az ember, hogy ebből meg tudjon élni. Jó szájízzel váltunk el egymástól. Az Ikarus a szívemhez nőtt, jólesik, hogy visszavárnak.

– Ha visszatérne a futballhoz, gyerekekkel szeretne foglalkozni?

– A felnőtt korosztállyal is megtalálom a hangot, mégis jobban örülnék, ha egy labdarúgó-akadémia csapatánál lehetnék a szakmai stáb tagja. A TF-en szereztem középfokú edzői végzettséget, a B licencet a pályafutásom vége felé csináltam meg, az A is megvan. A Prót nem akarom elvégezni, isten ments! Nem is edzősködöm, akkor meg minek?

Úgy érzem, a mi korosztályunkat elfelejtették a magyar futballban. Az NB I-ben és mintha már az NB II-ben is ez lenne a helyzet. A mi generációink tagjai, a mai 50-60 éves korábbi labdarúgók nehezen tudnak érvényesülni a profi pályafutásuk végén. Ez az igazság.

– Bizony az ön korábbi mentora, felfedezője, Csank János is kifelé megy az edzői szakmából, vagy éppen már kint is van. Fel tudja idézni az első találkozását Csankkal?

– Egerben nőttem fel, ott kezdtem a pályafutásomat, tizennégy éves lehettem, az idősebbekkel edzettünk a később válogatottságig eljutott kispesti játékossal, Sass Jánossal és a későbbi váci bajnokcsapat középpályásával, Simon Antallal. Csank nem értett egyet azzal, hogy feljebb játszunk, visszarendelt a saját korosztályunkhoz. Iszonyú kemény edzéseket tartott, megadta az alapokat, szinte ebből éltem a pályafutásom végéig. Már katonakoromban kis híján az ő játékosa lettem Békéscsabán: küldött értem egy embert, hogy menjek, de a Szarvas is érdeklődött. Azt mondtam, amelyik csapat vezetője hamarabb ér a laktanyába, hogy beszéljen velem, annak mondok igent. A Szarvas lett a befutó. Három és fél évet töltöttem ott, megnősültem. Ott lettem felnőtt futballista. Még visszatértem Egerbe, mert visszahúzott a szívem. Eger után jött Vác, Csank János újra jelentkezett. Szalai Attila, a mostani válogatott védő édesapja keresztszalag-szakadást szenvedett, nem volt bal oldali védő a csapatban, a mester megkeresett Egerben. Tartoztam neki annyival, hogy igent mondjak.