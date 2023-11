A válogatott alapembere a Fenerbahcénél kulcsjátékos volt, a szurkolók is kedvelték, és állítólag a játékos képviselői már felvetették a törököknek a légiós ideiglenes visszaszerzését. Erről Ali Koc klubelnök, Mario Branco sportigazgató, illetve Ismail Kartal vezetőedző is értesült már. Kérdés, hogy a Hoffenheim belemenne-e egy ilyen forgatókönyvbe, és az is, hogy volt csapata miatt Szalai elhagyná-e esetleg az egyik európai topligát.

Ugyanakkor Marco Rossi szövetségi kapitány már bejelentette, hogy a jövő évi, németországi Eb-re történő kijutás esetén elsősorban azokra a játékosokra számítana, akik rendszeresen játszanak a klubjukban, azaz Szalainak valószínűleg ezt is mérlegelnie kellene majd, ha a törökök valóban megkeresnék német csapatát.