Csercseszov nagyon trükkös, munkanélküliként két csapat sáljával a VIP-páholyban

A Ferencváros július 19-én hatalmas meglepetésre hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedett a feröeri KÍ Klaksvíktól a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának visszavágó mérkőzésén, így 3-0-s összesítéssel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól. A zöld-fehérek akkori vezetőedzőjeként Sztanyiszlav Csercseszov közvetlenül a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt arról beszélt, hogy nincs szándékában lemondani, de nem sokkal később az FTC elnöke, Kubatov Gábor a hivatalos Facebook-oldalán tudatta, hogy az orosz szakember távozik a csapat éléről, megköszönték a munkáját.

Sztanyiszlav Csercseszov Fotó: Origó/Csudai Sándor

Oroszországban gyanítják, nem járt rosszul:

Станислав Черчесов после работы в Ференцвароше pic.twitter.com/zI9uRXnFB3 — СРА4ТВ (@sra4tv) October 11, 2023

Csercseszov az orosz válogatott szövetségi kapitányaként a szbornajával a 2018-as, oroszországi vb-n a negyeddöntőig jutott. Klubedzőként többek között irányította a Szpartak Moszkva, a Dinamo Moszkva és a Legia Warszawa csapatát is, a lengyel gárdával bajnokságot és kupát is nyert, miként utána a Ferencvárossal is. A Fradival 2021–23 között két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet könyvelhetett fel.

Csercseszov vasárnap ott volt a moszkvai rangadón

Amióta a Ferencvárosnál menesztették, a hatvanéves szakembernek nincs csapata, és Oroszországban nagy figyelem övezi. Így amikor vasárnap a Lokomotiv Moszkva–Szpartak Moszkva találkozó közvetítésében megtalálta a kamera a lelátón, a Sportbox portál azonnal hírül adta, meg sem várva a találkozó végét. Már csak azért sem, mert érdekes fejlemény volt, hogy Csercseszov a VIP-páholyban a Lokomotiv Moszkva sálját viselte. A szünet után viszont már a Szpartak sálja is a nyakában volt!

Csercseszov kezdetben még csak a Lokomotiv Moszkva sáljában nézte a mérkőzést (Forrás: Matchtv.ru)

Az orosz sajtó találgatásai szerint nem kizárt, hogy Csercseszov hamarosan újra munkába állhat Oroszországban. A Szpartak Moszkva trénere, a spanyol Guillermo Abascal alatt inog a kispad, és a téli szünetben Csercseszov válthatja, akinek emellett még legalább két lehetősége van (Ahmat Groznij, Szocsi). Ő maga ugyanakkor a napokban azt nyilatkozta, egyáltalán nincs elkeseredve amiatt, hogy jelenleg nem dolgozik, szünetet akar tartani, hogy kielemezze az elmúlt évek történéseit, s utána persze majd új lendülettel folytatná az edzősködést.

Csercseszov játékosként 1988-ban a Lokomotiv kapusa volt, de a vasutascsapatnál nem edzősködött. Pályafutása nagy részét viszont a Szpartaknál töltötte, 2002-ben onnan is vonult vissza, s mint említettük, itt edzőként is dolgozott.