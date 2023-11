Djokovics sportszerűen ünnepelt, négy magyar játszik ATP-főtáblán

Dimitrov azóta, tehát hat éve egyáltalán nem nyert ATP-tornát, s most is elbukott az utolsó akadályban. Nem véletlenül volt nagyon csalódott a finálé után, noha a döntőig vezető úton Danyiil Medvegyev, Hubert Hurkacz és Sztefanosz Cicipasz ellen is borította a papírformát, Djokoviccsal szemben már nem tudta.

Novak Djokovics megmutatta emberi nagyságát a döntő után, az interjúját félbeszakítva ment oda Dimitrovhoz, hogy megvigasztalja a bolgárt.

Novak Djokovic stopped his interview to walk over & give Grigor Dimitrov a hug. 🥹 pic.twitter.com/ThFtwUdEU4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2023

Novak Djokovics elképesztő éve

Novak Djokovics harminchat évesen már nem zsúfolja túl a versenynaptárát. A szerb teniszklasszis tizenegy versenyen indult eddig, s ezek közül hatot megnyert. A spanyol Carlos Alcaraz, aki elméletileg még elveheti az év végi világelsőséget a szerbtől, szintén hat versenyt nyert, de tizenhat indulásból, míg a rangsor harmadik helyén álló Danyiil Medvegyev huszonegy tornán indult, s ötször emelhette magasba a győztesnek járó trófeát.

Djokovics idén három újabb trófeával a Grand Slam-örökrangsor élére állt összesen huszonnégy címmel, Párizsban pedig az első játékos lett, aki eljutott negyven mesterverseny-trófeáig, mindkét rangsorban Rafael Nadal követi a sorban, huszonkettő, illetve harminchat sikerrel.

A szerb már az év végi világelsőséget tekintve is egyedüli csúcstartó, de minden bizonnyal itt is nyolcra javítja a saját rekordját, ehhez a torinói világbajnokságon elég lesz egyetlen csoportmeccset megnyernie.

Magyar rangadó: Marozsán Piros ellen kezd

A torinói ATP-vb vasárnap kezdődik, előtte viszont még két ATP 250-es versenyt rendeznek a héten. Dimitrov a hosszú párizsi menetelés után hazájában, Szófiában nem ragad ütőt, pedig ott első kiemelt lehetne.

Indul viszont három magyar játékos is, az első fordulóban kettő mindjárt egymás ellen játszik: Marozsán Fábián és Piros Zsombor közül tehát az egyik biztosan bejut a második körbe. Fucsovics Márton nyolcadik kiemeltként egy selejtezőből érkezett játékos ellen kezd.

Lesz magyar résztvevő Metzben is, bár ehhez kellett egy kis szerencse. Valkusz Máté az első meccsét megnyerte a selejtezőben, a másodikat viszont elveszítette, de néhány visszalépésnek köszönhetően így is felkerült a főtáblára. Ellenfele a német Daniel Altmaier lesz, aki szintén jól járt a visszalépésekkel, ő ennek köszönhetően került a kiemeltek közé.

A huszonöt éves Valkusz mindössze másodszor játszhat ATP-főtáblán, először, 2019-ben Budapesten az első fordulóban Jannik Sinner győzte le. Akkor az olasz került szerencsés vesztesként a főtáblára, azóta Sinner már a világranglista negyedik helyén áll, idei legváratlanabb vereségét pedig éppen Atlmaiertől szenvedte el a Roland Garroson, drámai meccsen.