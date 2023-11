Dombi Tibor levetkőzött, Bognár György legyintett a szabályokra + videó

A DVSC győzelemmel ajándékozta meg másodedzőjét. Dombi Tibor, a Loki korábbi ikonikus játékosa a Paks elleni mérkőzés előtti napon ünnepelte ötvenedik születésnapját. A DVSC 1-0-s győzelme után Dombi Tibor is kiünnepelte magát, legtöbb ruhadarabját az őt éltető szurkolóknak ajándékozta. A meccs leginkább a kapusbravúrokról szólt, Megyeri Balázs és Szappanos Péter is kiválóan teljesített, utóbbi még Dzsudzsák Balázs tizenegyesét is kivédte. Bognár György a játékvezetéssel foglalkozott a találkozó után.

Dombi Tibor önfeledt ünneplése a DVSC Paks elleni sikere után. Forrás: DVSC.hu

A Paks egyetlen ponttal is a tabella élére állhatott volna a Ferencváros Fehérvár elleni vereségének köszönhetően, azonban üres kézzel távozott Debrecenből. Pedig Bognár György, a tolnaiak vezetőedzője szerint ezúttal többet érdemelt a csapata.

Bognár György: Úgy alakítjuk a szabályokat, ahogy jólesik

– Egyáltalán nem érzem úgy, hogy vereséget kellett volna szenvednünk, jól játszottunk, a Debrecennek csak akkor voltak igazán nagy helyzetei, amikor az egyenlítés érdekében kockáztattunk. A döntetlen benne volt a meccsben, amelyen furcsa ítéletek is születtek. A VAR nyilván tisztábban lát, de leshelyzet miatt még soha nem hívták ki a bírót. És még mondják is, hogy tizenegyes, csak éppen les. Azt mondják, ez a protokoll? Úgy alakítjuk a szabályokat, ahogy jólesik – mondta egy legyintés kíséretében az M4 Sportnak Bognár György.