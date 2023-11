Jamie Fox és a magyar igazgató közös szolgálati lakást kapott Monacóban

„Orrnehéz rajt” olimpiával és öt világbajnoksággal

Édesapja életműve magasra emeli a megfelelés mércéjét a 44. születésnapjához közelítő Gyulai Márton előtt, akit 2015-ben választottak meg az Európai Atlétikai Szövetség tanácstagjának.

– Fiatal, de már kellő tapasztalatokkal felvértezett szakembernek mondhatom magamat, akit most mély vízbe dobtak, és onnan saját erőből kell a partra kijutnia. A mai világban egy alkalmazottnak óvatosan kell a terveit megfogalmaznia, de azt már most bátran kijelenthetem, hogy addig mindenképpen a WA kötelekében szeretnék maradni, amíg a nemzetközi szövetség Budapesten újraválasztott elnöke, Sebastian Coe négyéves és egyben utolsó vezetői ciklusának a végére nem ér. Nemcsak a maradás célja vezérel, hanem az is, hogy új tisztemben egyre nagyobb elismerésnek örvendhessek, fogadjanak el, sőt kedveljenek is, segítőkész partnert lássanak bennem. Hogy ez milyen nehéz feladatnak ígérkezik, azt önmagában már az is jellemzi, hogy amolyan „orrnehéz” rajtra készülök 2024-ben, amelynek során az olimpiai atlétikai versenyek mellett öt világbajnokság előkészületeiben is fontos feladatok várnak rám – mondta befejezésül Gyulai Márton.

Borítókép: Gyulai Márton, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese a versenypálya elkészülte alkalmából tartott sajtóbejáráson a Nemzeti Atlétikai Központban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)