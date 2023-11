Jürgen Klopp apró utalást tett Szoboszlai Dominik sorsára

– Mindig a lehető legerősebb összeállításban akarunk pályára lépni, és az eddigi Európa-liga-mérkőzéseken jó teljesítményt is nyújtottunk. Viszont már most sok mérkőzést játszottunk az idényben, s a kívánt teljesítményhez a játékminőség mellett friss lábak is kellenek.

Jürgen Klopp beteg, Szoboszlai Dominik játszhat

Azaz úgy tűnik, Klopp nem tervez változtatni az eddigi hozzáállásán. Ami biztos, Ryan Gravenberch apró sérülés, Virgil van Dijk betegség miatt nem utazott el Franciaországba, három játékos az utánpótláscsapatból viszont bekerült a huszonkét fős utazó keretbe, amelynek Szoboszlai Dominik is tagja.

Klopp elárulta, hogy maga is betegséggel küzd, ennek azonban természetesen nem lesz semmilyen hatása a mérkőzésre.

A Liverpool az első három meccsét megnyerte a csoportban, ha csütörtökön Toulouse-ban is nyer, akkor bebiztosítja továbbjutását az Európa-liga tavaszi szakaszába. S Klopp kifejezte, hogy szeretnék is a lehető leghamarabb elérni az ehhez szükséges pontszámot.

Szoboszlai Dominik varázsol az edzésen

Borítókép: Szoboszlai Dominik és Jürgen Klopp (Fotó: AFP/Ian Hodgson)