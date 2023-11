Nem sok jó hírt kapott Marco Rossi a külföldön játszó magyarokról

Az olasz második vonalban Nagy Ádám a 73. percben állt be a Pisa együttesébe, amely idegenben verte 2-1-re a Südtirolt, a Balogh Botondot végig bevető Parma viszont 3-2-re kikapott a Lecco vendégeként. A belga másodosztályban Vancsa Zalán a Lommel tagjaként játszott 2-2-t a Beveren stadionjában. A ciprusi élvonalban az Omonia Nicosia edzője Lang Ádámot a kispadon jegelte az Anorthoszisz ellen, a csapat ki is kapott 2-0-ra. Az Apollon és az AEK Larnaca összecsapásán két magyar is szembenézett egymással, az előbbiben Varga Kevin 74, az utóbbiban Gyurcsó Ádám 59 percet kapott, a meccset pedig a Larnaca nyerte 1-0-ra.

Gazdag továbbra is sikeres

Európát elhagyva is találunk magyar válogatott játékosokat. Dél-Koreában Ádám Martin az AFC Bajnokok Ligájában a 86. percben állt be az Ulszan Hyundai-ba, amely 2-1-re kikapott a malajziai Johortól, a bajnokság rájátszásában viszont legyőzte 3-2-re a Pohangot, ezen a találkozón a magyar csatárt a 94. percben cserélték be. Kicsivel odébb, a japán első osztályban a Vissel Kobe 2-1-re nyert az Urawa Reds vendégeként, de Vécsei Bálint csak a kispadról nézhette társai sikerét.

Bejutott a legjobb nyolc közé az amerikai élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (MLS) a Gazdag Dánielt foglalkoztató Philadelphia Union, amely a hazai siker után idegenben is legyőzte a New England Revolutiont. A Gazdag Dánielt végig soraiban tudó Union az első félidő végén emberelőnybe került, amikor Mark Kaye megtaposta a magyar támadót. A létszámfölényt viszont csak a második félidőben tudta kihasználni a jóval veszélyesebb Philadelphia, amikor Jack McGlynn jobb oldali szabadrúgását a középen érkező Chris Donovan továbbította a kapuba, kialakítva ezzel az 1–0-s vendégsikert és kiharcolva a Philadelphia negyeddöntőbe jutását.

Borítókép: Loic Nego (jobbra) alapember a francia bajnokságban (Fotó: LOIC VENANCE / AFP)