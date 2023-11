Lionel Messi nyolcadik Aranylabdáját ünnepelte Miami

Lionel Messi nem a szónoklatairól híres. Az immár nyolcszoros aranylabdás argentin futballista a sportág legnagyobbjai közé emelkedett az utóbbi csaknem két évtizedben, a cselei és főleg a góljai miatt borult a lába elé az egész világ, magyar idő szerint szombat hajnalban azonban a mikrofon előtt is feltalálta magát. Muszáj volt megszólalnia, hiszen az ő kedvéért telt meg az Inter Miami stadionja, jelenlegi klubja ugyanis egy barátságos mérkőzést szervezett a New York City csapatával, hogy a szurkolók is megünnepelhessék Lionel Messi nyolcadik Aranylabdáját, amelyet a tavaly decemberben világbajnokságot nyert zseni október 30-án vehetett át Párizsban, és már akkor is megható beszéddel rukkolt elő.

Fotó: Inter Miami

Noche d'Or, azaz az arany éjszakája – ezt a nevet kapta ez az este, a sajtó is így harangozta be. Lionel Messi a nyáron érkezett az Inter Miamihoz, amely iránt az érdeklődés azonnal az égig szökött, és emlékezetes fél idényt ajándékozott az addig jelentéktelen szerepet játszó klubnak, hiszen a csapat megnyerte a Ligák-kupáját, bejutott a US Open Cup döntőjébe, és mindezt csak az argentin jelenlétének, illetve játékának köszönhette. A klub tehát okkal tisztelgett előtte a nyolcadik Aranylabda okán, és Lionel Messi a mérkőzés előtt ezt mondta a szurkolóknak:

– Még csak rövid ideje vagyok itt, de tényleg úgy érzem, mintha már régóta itt lennék. Szeretném megköszönni az összes miami lakosnak, nemcsak itt a stadionban, hanem általában a városban, hogy nemcsak velem, hanem a családommal is így bántak az elmúlt hónapokban. Rengeteg szeretetet mutattatok nekem, és gondoskodtatok arról, hogy otthon érezzem magam. Nem volt kétségem afelől, hogy itt jól fogjuk érezni magunkat, és tudom, hogy a következő év sokkal jobb lesz. Továbbra is élvezni fogjuk a játékot, nyerünk újabb címeket, és remélem, hogy elkísértek minket, ahogyan tettétek ezt ezekben a hónapokban, amióta itt vagyok.

Természetesen bemutatta, sőt, ahogyan fogalmazott, átadta a szurkolóknak a nyolcadik Aranylabdáját, közben a lelátó népe tűzijáték kíséretében a nevét skandálta. Az Inter Miami nem érdekelt az észak-amerikai profi liga, az MLS rájátszásában, ez az ünnepség jó alkalom volt még egy mérkőzés megrendezésére. Lionel Messi korábban sérüléssel bajlódott, ezért úgy volt, hogy nem játssza végig a meccset, ám végül nem jött le a pályáról, ami alighanem remek hír az argentin szurkolók számára. Ez a barátságos találkozó – amelyet egyébként a New York City nyert meg 2-1-re, Lionel Messi nem szerzett gólt – ugyanis jó alkalom volt arra is, hogy a legnagyobb kedvencük játékban legyen a jövő heti két fontos, Uruguay és Brazília elleni világbajnoki selejtező előtt.

Borítókép: Lionel Messi és az Aranylabda (Fotó: Inter Miami)