Újra Messi az Aranylabda győztese, a vb-cím többet ért Haaland tarolásánál

Lionel Messi nyolcadszor vagy Erling Haaland először. Ez volt az idei Aranylabda-gála egyetlen igazán fontos kérdése, amelyre a választ már napok óta sejthettük. Gyakorlatilag jó előre leleplezték a France Footballt, amikor a nemzetközi labdarúgás Mr. Exkluzívja, Fabrizio Romano megírta, hogy az Aranylabda idei győztese újra Messi lesz. A hír nyilvánvalóan a másik nagy esélyes, Haaland fülébe is eljutott, de ez nem látszott rajta, amikor végigsétált a vörös szőnyegen a párizsi gálára érkezve, és arról beszélt, hogy nagyszerű este vár rá.

Lionel Messi a családjával érkezett a párizsi Aranylabda-gálára. Fotó: EPA/MOHAMMED BADRA

A legnagyszerűbb estéje persze Messinek lett, aki karrierje alatt nyolcadszor is megkapta a futballvilág legjobb játékosának járó díjat.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 – az évek, amikor Messié lett az Aranylabda.

Nem volt ebben semmi meglepetés, és nem csak a kiszivárgott hír miatt, lényegében már tavaly december 18-án tudni lehetett, hogy Messi lesz az Aranylabda győztese 2023-ban. Aznap az argentin válogatott szerezte meg a világbajnoki címet Katarban, Messi pedig ihletett formában futballozott nemcsak a franciák elleni döntőben, amelyben két gólt szerzett, hanem az egész torna alatt, meg is választották a vb legjobbjának.

Erling Haaland mindent megtett, de hiába

Mivel az Aranylabdát már a legutóbbi futballidény eredményei alapján ítélik oda, a tavaly novemberben-decemberben megrendezett világbajnokság beleszámított a szavazásba, mi több, a legnagyobb súllyal esett latba. Az, hogy Messi, aki már minden mást megnyert, Diego Maradona örökébe lépve, 35 évesen vb-aranyat szerzett, akkora sztori volt, hogy bármi más esélytelen volt vele szemben.

Erling Haaland a barátnőjével pózolt a vörös szőnyegen. Fotó: EPA/MOHAMMED BADRA

S ezt vehetjük szó szerint, mert a kihívó, Erling Haaland tényleg mindent megtett az Aranylabdáért, amit Kataron kívül rekedve meg lehetett tenni. Ő a norvég válogatottal ugye nem jutott ki a vb-re, de klubjával, a Manchester Cityvel triplázott, megnyerte a Premier League-et, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is. 53 tétmeccsen 52 gólt szerzett az előző idényben, 36 találattal az angol élvonal, 12-vel a BL gólkirálya volt. Egyénileg és csapatszinten is elképesztően eredményes volt, mégsem tudott nyerni Messivel szemben.

Messi az első, aki nem európai klub díjazottja

Több szempontból történelmi Messi sikere. Egyrészt a nyolcadik cím új rekord, de ez a legkevesebb, hiszen már a hét, sőt a hat győzelemmel is az argentin volt a csúcstartó. Az igazán érdekes az, hogy Messi az első Aranylabda-győztes, aki nem európai klub játékosaként vehette át a díjat, hiszen a nyáron a Paris Saint-Germain után az Egyesült Államokba, az Inter Miami csapatába igazolt. Természetesen az amerikai klub újabban Netflix-sztár vezetője, David Beckham is elkísérte Messit a gálára, sőt ő jelentette be a győzelmét.

Az Aranylabda idei első tíz helyezettje: 1. Lionel Messi (Inter Miami)

2. Erling Haaland (Manchester City)

3. Kylian Mbappé (PSG)

4. Kevin De Bruyne (Manchester City)

5. Rodri (Manchester City)

6. Vinícius Júnior (Real Madrid)

7. Julian Álvarez (Manchester City)

8. Victor Osimhen (Napoli)

9. Bernardo Silva (Manchester City)

10. Luka Modric (Real Madrid)

Messi már 36 éves, de bármilyen meglepő, ezzel nem a legidősebb aranylabdás, hiszen 1956-ban a legelső díjazott, Stanley Matthews már 41 éves volt. Ez talán az egyetlen rekord, ami soha nem lehet Messié. Az angol legenda után egyébként az argentin a legidősebb, ebben a rangsorban a tavaly 34 évesen elismert Karim Benzema elé került.

Jude Bellingham kapta a Kopa-díjat

Nem csak az Aranylabda átadására került sor a párizsi gálán. Haaland sem távozott üres kézzel, övé lett a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-díj. A már említett góljai önmagukért beszéltek.

Fontos szakmai díj volt a legjobb 21 éven éven aluli játékosnak járó elismerés is. A Raymond Kopa-díj, azaz a „mini Aranylabda” győztese Jude Bellingham lett, aki ebben az idényben 10 La Liga-meccsen 10 gólt számlál a Real Madrid színeiben, és szombaton az ő duplája döntötte el a Barcelona elleni El Clásicót.

Jude Bellingham kapta a Kopa-díjat. Fotó: EPA/MOHAMMED BADRA

Ezek a friss sikerei ugyanakkor nem számítottak, a díjat az előző idény alapján kapta, amikor még a Dortmund középpályása volt, és csak hajszálon múlt, hogy az utolsó fordulóban nem ünnepelhetett német bajnoki címet. Most Jamal Musiala elől vitte el a díjat, fordult tehát a kocka, a Bundesliga-aranynak még a Bayern München sztárja örülhetett.

A balhés argentin kapus és a Manchester City is díjazott

Nem Bellingham volt az egyetlen díjazott a Real Madrid keretéből, hiszen a társadalmi szerepvállalás elismerésére alapított Sócrates-díjat Vinícius Júnior kapta meg a nehéz sorsú gyerekek oktatásának támogatásáért.

A legjobb kapust illető Lev Jasin-díjat Emiliano Martínez (Aston Villa) kapta meg, aki a világbajnok argentin válogatott tizenegyesölő hőse volt tavaly, noha a viselkedése finoman fogalmazva is kifogásolható volt.

A női Aranylabdát a Barcelona játékosa, a spanyol Aitana Bonmati érdemelte ki, aki Messihez hasonlóan világbajnok lett, és a torna legjobbjának is megválasztották. Az év férfi csapata a triplázó Manchester City, az év női csapata pedig a BL-győztes Barcelona lett.

Borítókép: Lionel Messi nyolcadszor lett az Aranylabda győztese (Fotó: EPA/MOHAMMED BADRA)