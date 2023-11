Magyar Kupa: Szappanos törlesztett a kispesti tábornak, újabb rangadó előtt a Fradi

A legjobb 32 között a csütörtök eseti utolsó mérkőzésen a Honvéd a rendes játékidő ráadásában, annak is a végén, a 95. percben egyenlített a Paks ellen 2-2-re, de ez kevés volt az üdvösséghez. A hosszabbítás nem hozott gólt, a tizenegyespárbajt a Paks nyerte 5-4-re, ezzel kialakult a legjobb tizenhat mezőnye a labdarúgó Magyar Kupában. Érdekesség, hogy a Paks továbbjutása jelentős mértékben az éppen Kispestről a nyáron érkezett kapus, Szappanos Péter érdeme. A válogatottba is már meghívót kapus nem tudott uralkodni az érzelmei, a lefújás után ízléstelenül hergelte a meccs közben őt szapuló kispesti tábort, a kispadról futottak hozzá többen is, hogy betuszkolják az öltözőbe.

Szappanos Péter védte ki a sorsdöntő 11-est a Honvéd–Paks meccsen. A Paks elkerülte a Fradit (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Vegyes érzelmekkel érkeztem, aztán ezek hamar letisztázódtak, ugyanis nem kaptam baráti fogadtatást. Százhúsz percig válogatott szidalmakat kaptam, ez szabadult fel egy kicsit bennem a végén. Örülök a továbbjutásnak, és megyünk tovább – adott magyarázatot a paprikás jelenetre Szappanos Péter.