Dejan Sztankovics ebben a mutatóban zseniális a Ferencvárosnál + videó

A Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé jutott Ferencváros edzője örülhetett a csereként beállt, góllal visszatérő Adama Traoré játékának, és a szerb szakember kiemelte: a játékosai küzdöttek, egymásért harcoltak, és ez hozta meg a sikert a csapata számára. Dejan Sztankovics nem hasonlította össze a Puskás Akadémia elleni 4-3-as győzelmet és az Újpest elleni 3-0-s diadalt. – Mindenekelőtt szeretnék gratulálni az ellenfélnek és a saját játékosaimnak, hiszen egy nagyon kemény, nehéz mérkőzést játszottunk egymás ellen. Mindkét csapat sok energiát elégetett a mérkőzésen, de szerintem mi játszottunk jobban. Voltak hibáink, ám ami a hosszabbításban történt, kicsit őrületes és furcsa volt.

Ha megnézzük a kezdőcsapatot, kilenc változás volt benne a legutóbbihoz képest. Kiemelhetném Ismail Aanebát, aki először játszott 90 percet, de megemlíthetném Amer Gojakot, Eldar Civicet, vagy akár Pászka Lórándot is, akik hosszú idő után kaptak újra több lehetőséget. Ami különösen boldoggá tesz, az a csapatszellem.

Kellenek az ilyen mérkőzések. Élvezetes volt látni, ahogy a játékosok futnak, egymásért harcolnak, igazi csapatként voltunk ma a pályán, ezért értékes ez a győzelem – mondta el a szerb szakember az FTC honlapján.

– Nem összehasonlítható a két mérkőzés, az Újpest elleni derbi az derbi, különleges helyet foglal el a mérkőzések között. A Puskás Akadémia ellen egy igazán jó mérkőzést láthattunk, a célunk a továbbjutás volt, ami sikerült is. Ez után a Magyar Kupában igazán nagy mérkőzésekre számíthatunk, ám most jelenleg várunk a sorsolásra. Számomra különösen fontos a Magyar Kupa, hiszen Európa Liga-kvalifikációt jelent a megnyerése. Kellenek az ilyen meccsek, ez az atmoszféra.

Nagyon élvezem az ilyen mérkőzéseket, jó volt látni, hogy csapatként dolgoztunk a pályán, majd egy csapatként ünnepeltünk az öltözőben.

Sok mérkőzés van hátra, de minden egyes meccsre készen fogunk állni egészen december második feléig. Utána remélhetőleg jön egy jó felkészülési időszak – nyilatkozta Sztankovics.

Hornyák már a visszavágóra gondol

A Puskás Akadémia edzője, Hornyák Zsolt is elmondta a véleményét a különleges kupapárbajról. – Nagyon örülök a csapatom hozzáállásának. Szerintem előre hozott döntő volt, és ahhoz illő mérkőzést is játszottunk. Jó meccs volt gólokkal, feszültséggel a végén. Hét gól egy ilyen találkozón nem semmi. Énekeltünk és tapsoltunk is egymásnak. Nagyra értékelem a csapatom munkáját ezen a meccsen. Döntővel is felért volna ez a találkozó, de sajnos csak egy juthatott tovább. Először tudom vesztes meccs után megdicsérni a csapatomat. Három hét múlva várjuk otthon a Ferencvárost, akár visszavágóként – mondta Hornyák.