Nehéz lenne elfelejteni azt a bizonyos napot: október 26-án a magyar tulajdonos, Zsemberi János csapata, a délvidéki Topolya hazai pályán fogadta a magyar válogatott szélső, együttesét, a német Freiburgot az Európa-ligában. Az élete formájában játszó Sallai a válogatottban szenzációs győztes gólt szerzett a Puskás Arénában Szerbia ellen, a klubedzője, Christian Streich is áradozott róla. Azonban Topolyán nem tudta lenyűgözni a nézőket, a mérkőzés 23. percében a comjához kapott, lerogyott a földre, hosszas ápolás után hagyta el a pályát.

Félő volt, hogy a Diósgyőr elleni bajnoki mérkőzésen combizomszakadást szenvedett ferencvárosi csatár, Varga Barnabás mellett újabb kulcsemberét veszíti el a válogatott a két utolsó Eb-selejtező mérkőzésre.

Sallai a mérkőzés után megjegyezte, hogy olyan érzése volt a sérülése után, mintha kést szúrtak volna a lábába. A Magyar Nemzet kérdésére a Freiburg edzője kijelentette, hogy minden bizonnyal heteket kell kihagynia a megsérült magyar játékosnak. Felsejlett a gyanú, hogy Sallai nem lehet ott Szófiában, a Bulgária és a Puskás Arénában, a Montenegró elleni Eb-selejtező mérkőzéseken.

Kerettagság félig egészségesen

Ez később be is igazodott, Rossi ugyan meghívta a keretbe a szélsőt, de nem volt reális Sallai szerepeltetése. A válogatott végül nélküle is megoldotta a feladatot: előbb egy végletekig kiélezett mérkőzésen, öngóllal mentette döntetlenre a zárt kapuk mögött, Szófiában lejátszott meccset, ezzel bebiztosítva az Eb-részvételt. Majd villanásaival meglett a Montenegró elleni győzelem, egyben a csoportelsőség.

Sallai a közösségi médiában lelkendezett, habár a sérülése miatt nem tudott pályára lépni az Eb-selejtező-sorozat hajrájában.

A korábban Palermóban, a ciprusi Apoel Nicosiában futballozó játékos hiányát alaposan megsínylette a klubja: a Freiburg négy nyeretlenül végzett Bundesliga-meccsén és a Német-kupa-veresége alkalmával sem tudott segíteni. Nélküle hat meccsből csak egyet nyert meg a csapata, kiesett a Német-kupából, és a Bundesliga tabelláján visszacsúszott a 9. helyre.

Sallai a sérüléséig csapata talán legjobbja volt. A héten jöhet a kedvező folytatás: a 46-szoros válogatott támadó most a Freiburg csütörtöki (18.45), Olimpiakosz elleni El-találkozóján léphet újra pályára. Erről edzője, Christian Streich beszélt:

Még nem edz teljes mértékben a csapattal, de csütörtökig meglátjuk, összejöhet

– vette észre a Metropol a rutinos szakember nyilatkozatát.

Ha mégsem, akkor vasárnap, a Mainz elleni bajnokin már biztosan szerephez jut a magyar légiós.

Két jó, egy rossz hír

Az elmúlt hétvégén már kapott egy kedvező hírt az elhúzódó, makacs sérülése után visszatért a pályára az Union Berlin válogatott középpályása, Schäfer András. A szövetségi kapitány alapembere 196 nap kihagyás után szerepelt újra tétmérkőzésen.

Vasárnap egy sérülés szomorította el a szövetségi kapitányt: a Fehérvár FC jó formában levő középpályása, Kalmár Zsolt a Kecskemét elleni találkozón hagyta el idő előtt a játékteret. Azóta a klub orvosa arról tájékoztatott, hogy hosszabb időre szorul a partvonalon túlra a 2021-es Eb-ről sérülés miatt lemaradt játékos.

Kalmár sérülése után érkezett a hír Freiburgból Sallai Roland visszatéréséről. Persze nem lenne baj, ha megszakadna a sorminta, és a jó hírt nem követné egy újabb rossz. Habár a következő válogatott mérkőzésre hónapokat kell várni, jövő márciusig még sok minden történhet. Újabb sérülés talán nem nehezíti a kapitány dolgát.

A Szerbia elleni bombagól:

