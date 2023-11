Új fordulat: a plovdivi stadion nem is alkalmas a meccsrendezésre?

Nagy felháborodást okozott hétfőn a Bolgár Labdarúgó-szövetség döntése. Több ezer magyar szurkoló is hoppon maradt, de természetesen a helyiek is kiakadtak azon, hogy az UEFA hozzájárulásával a BLSZ megváltoztatta a november 16-án sorra kerülő Bulgária-Magyarország Európa-bajnoki selejtező helyszínét, és biztonsági okokra hivatkozva Szófiából Plovdivba helyezte át, ráadásul zárt kapukat rendelt el, a kezdési időpont pedig 20.45 óra helyett 18.00 óra lett. A döntésről csalódottan nyilatkozott Csányi Sándor, az MLSZ elnöke és Marco Rossi szövetségi kapitány is, két ügyvéd pedig megfellebbezte azt a a nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS), s azt kérte, az UEFA vonja vissza november 6-i határozatát.

Szoboszlai remekelt itthon a bolgárok ellen Fotó: Mirkó István

Csütörtökön az ügyben újabb fordulat állt be, ugyanis a PIMK építőiparral és szállítmányozással foglalkozó, elsősorban Bulgáriában tevékenykedő vállalat közösségi oldalán tette közzé, hogy Plovdiv polgármestere, Kosztadin Dimitrov egy hivatalos levelet kapott a Hriszto Botev Stadiont építő DZZD College nevű építőipari vállalattól, amely szerint 2023. november 13. és 20. között nem ajánlott labdarúgó-mérkőzéseket rendezni a létesítményben, így a november 16-ra kiírt Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőt sem lenne szabad ott lejátszani. Arra hívja fel a figyelmet a PIMK, hogy ebben az időszakban olyan munkálatokat kell végeznie a stadionban, amelyek során nem tudja garantálni a biztonságot.