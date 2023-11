Alkalmatlan stadionba vitték a magyarok elleni meccset a bolgárok?

Szófia helyett Plovdiv, 20.45 helyett 18.00, szurkolók helyett üres lelátók. Röviden ennyi változott hétfőn, mindössze tíz nappal a Bulgária–Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt. A magyar szurkolóknak azért is különösen fájó a döntés, mert Marco Rossi csapata éppen ezen a meccsen biztosíthatja be részvételét a 2024-es Európa-bajnokságon, a mieinknek ehhez már egyetlen pont is elég lenne Bulgária ellen, amely még nyeretlen a selejtezősorozatban.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Mirkó István)

Éppen ez lehet a probléma egyik gyökere: a bolgár futballszurkolók rendkívül elégedetlenek, a helyszínváltás hátterében az állhat, hogy a helyi futballszövetség vezetőségi tagjai így akarták megelőzni, hogy hallgatniuk kelljen, ahogy a drukkerek ellenük tüntetnek.

A döntés persze nem népszerű, sem nálunk, sem Bulgáriában. Sőt, két ügyvéd, Georgi Gradev és Kiss Márton fellebbezést nyújtott be az UEFA-döntés ellen, november 13-ig döntést várnak.

Hol játszik Eb-selejtezőt a magyar válogatott?

Gradev szerint az új helyszín, a plovdivi Hriszto Botev-stadion a világítás minősége miatt nem is felel meg az európai szövetség előírásainak.