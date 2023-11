Real Madrid-üzenet a VAR-nak: ezt vegyétek el, ha tudjátok + videó

– Kepa kisebb izomkellemetlenséget érzett a bemelegítés során, és nem akartuk szükségtelenül kockáztatni egyik játékosunk egészségét sem. Lunyin teljesítménye pedig bizonyította, hogy erre nem is lett volna szükség. Brahim gólt lőtt, egyet elvettek tőle, nagyszerűen kivette a részét a védekezésből is, talán meg is érdemelte volna, hogy többet legyen a pályán – mondta Ancelotti, aki a 74. percben hívta le a pályáról a spanyol–marokkói játékost, akinek a helyét Luka Modric foglalta el.

Addigra már kialakult a 3-0-s végeredmény: a második félidőben Vinícius Júnior, majd Rodrygo is gólt lőtt.

Brahim Díaz gólöröme más szemszögből

Rodrygót választotta az UEFA a meccs legjobbjának, a találata előtt ő adta a gólpasszt Brahim Díaznak. A brazil játékos a fenti jelenet helyett egészen másra emlékezett csapattársa gólöröméből.

– Amikor Brahim felém fordult, annyit kiabált: „ez a te gólod”. Ez is bizonyítja, milyen brilliáns csapatszellem uralkodik a keretben. Később az én gólom után én is hasonlót mondtam Viníciusnak – árulta el Rodrygo.

A Real Madrid győzelmével továbbra is százszázalékos mérleggel áll csoportjában, s már biztos továbbjutó. A Braga az Európa-ligát érő harmadik helyet foglalja el, de halvány reménye még van arra, hogy a Napolit megelőzve tavasszal is a BL-ben folytathassa.