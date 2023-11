Rossi frappáns választ adott arra, mit szólt volna az ajándék három ponthoz

A szófiai meccsen egyértelműen a magyar válogatott az esélyes, Marco Rossi csapata tíz találkozó óta nem talált legyőzőre, ezzel szemben a bolgárok kilenc meccs óta nyeretlenek, s a legutóbbi négy összecsapásukat elvesztették. Ugyanakkor akadnak óvatosságra intő körülmények. Az egyik ilyen az, hogy a bolgárokat új szövetségi kapitány irányítja Ilian Ilijev személyében, aki a szerb Mladen Krsztajicsot váltotta októberben, és egy új szakvezető mindig lendületet hozhat. Nálunk pedig Marco Rossi több kulcsjátékosát is nélkülözni kénytelen sérülések miatt, így nem számíthat a védelemben Willi Orbánra és Fiola Attilára, a támadósorban pedig Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem. A megsérült kapus, Gulácsi Péter is Magyarországon maradt, a szintén kérdéses állapotban lévő Botka Endre viszont elutazott Szófiába. Meg kell említeni, hogy Szalai Attila és Nagy Ádám szinte alig játszanak a klubjaikban. S az is nagy kérdés, hogy a magyar játékosokat mennyire zavarta meg a mérkőzés helyszíne körüli közjáték – ami persze a bolgárokat is megzavarhatta.

Marco Rossi és Kerkez Milos a magyar válogatott sajtótájékoztatóján (Forrás: Mlsz.hu)

Szerdán előbb a házigazda tartott sajtótájékoztatót, amelyre nagyon sok újságíró volt kíváncsi, mindenki szeretett volna többet megtudni a bolgár szövetségnél (BFU) történtekről. Az elmúlt másfél hétben ugyanis azért is volt teljes káosz a találkozó helyszínét illetően, mert a bolgár drukkerek jelezték, tiltakozni készülnek a meccsen, részben a válogatott évek óta kínosan gyenge teljesítménye, és még inkább a BFU vezetése ellen. Ezért is lett zárt kapus az összecsapás, berezelt a bolgár szövetség, ám a szurkolók így sem tettek le a tervükről. Éppen ezért 1600 rendőr lesz szolgálatban a stadion környékén.

Ilian Ilijev szövetségi kapitánya és Kiril Deszpodov (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

– Nagyon nehéz volt számunkra is az elmúlt időszak bizonytalansága, a mieinket is ugyanúgy érintette, hiszen mi sem tudtuk, hogy mi lesz a végkimenetel, így nem volt egyszerű koncentrálni. Szurkolók nélkül játszani sosem egyszerű, a zárt kapus mérkőzésből ettől függetlenül próbáljuk kihozni a legtöbbet – idézi az Origo helyszíni tudósítója Ilian Ilijev szavait. A szakvezető beszél arról is, mi az, amin változtatni szeretne új szövetségi kapitányként. – Elsősorban a magabiztosságot szeretném visszahozni a válogatott játékába, még ha csütörtökön nyilvánvalóan nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. A játékosaim képessége megvan, nem ennek a hiánya volt az oka, hogy az elmúlt időszak sikertelenebb volt – mondta Ilijev.