„Senkinek sem kívánom azt, amin Marco Rossi keresztülmehetett”

– Jól is kijöhetünk ebből az egészből, és én ebben bízom – fogalmazott. – Bulgáriának új szövetségi kapitánya van, aki biztos nem vágyott ilyen közjátékra, ami a játékosai fejét is összezavarhatta. A mieinknél pedig most lehet igazán nagy jelentősége a litvániai 2-2-nek. Sokan gondolták úgy, hogy a kaunasi döntetlen rossz eredmény volt egy nem túl acélos litván csapat ellen. Már akkor kijuthatott volna a válogatott az Eb-re, és az első félidőben mintha úgy mentek volna ki a fiúk a pályára, hogy majd csak összejön valahogy a győzelem, amit megbüntetett az ellenfél. Szünetben ezt megbeszélték az öltözőben, és egy teljesen más magyar válogatott tért vissza, amely végül meg is nyerhette volna a meccset. A lényeg, hogy Kaunasban megtanulta a leckét a csapat, száz százalékig koncentrálni kell, nem lehet kiengedni. Ennek a bulgáriai közjáték miatt most nagy jelentősége lehet, úgyhogy jó eredményt várok, minimum az egy pontot megszerezzük, ami a kijutáshoz kell.

Zimbabwe nem őt választotta

László Csaba legutóbb a román másodosztályban szereplő Csíkszereda szakmai igazgatójaként dolgozott, a nyáron bedobták a nevét, mint a zimbabwei válogatott lehetséges szövetségi kapitánya, de ebből nem lett semmi.