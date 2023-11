Újabb mélységben a Bajnokok Ligája elátkozott sztárcsapata

A Benfica a legutóbbi két idényben egyaránt bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, hasonlóra a XXI. században korábban egyetlen csapat sem volt képes Európa öt legerősebb bajnokságán (angol, spanyol, olasz, német, francia) kívülről. A lisszaboni csapattól idén is sokat vártak a szakértők, persze azt mindenki tudta, hogy nem a Benfica lesz a sorozat végső győztese, hiszen az 1962 óta lehetetlen. A portugál klub akkor védte meg címét a BEK-ben, ám a magyar vezetőedző, Guttmann Béla nem kapott fizetésemelést, ezért sértődötten távozott, s közölte, hogy a Benfica a következő száz évben nem nyeri meg a legfontosabb európai kupát. Az elátkozott csapat azóta öt BEK-döntőt és összesen kilenc nemzetközi finálét vívott, valamennyit elveszítette.

A Napoli hazai pályán nem bírt az Union Berlinnel (Fotó: MTI/AP/Gregorio Borgia)

Arra viszont az átok sem magyarázat, ahogy a Benfica a BL idei kiírásában szerepel. A portugálok kikaptak a Salzburgtól, az Intertől, majd kétszer is a Real Sociedadtól. A második, idegenbeli vereség nagyon csúnya is lehetett volna, a baszkok egy félidő alatt négyszer vették be a portugálok kapuját, s még úgy is eldöntötték a mérkőzést, hogy ezek közül egyet elvett a VAR, egy tizenegyest pedig kihagyott a Real Sociedad. A második félidőben már nem erőltették meg magukat a baszkok, de így is 3-1-re nyertek, s vezetik csoportjukat, a Benfica pedig a BL-ben már biztosan nem folytathatja tavasszal, így megszakad a rövid negyeddöntős sorozat.

Unbeaten La Real close in on last 16 👏#UCL pic.twitter.com/UA2oq8UM0s — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023

A C csoportban viszont megszerezte első pontját Schäfer András csapata, az Union Berlin. A magyar középpályás ugyan biztató lépést tett a visszatérés felé, de még nem állhat a német klub rendelkezésére, az Union viszont megszakította borzasztó, tizenkét meccses vereségsorozatát Nápolyban. Az olasz bajnok Napoli így sem áll rosszul a csoportban, amelynek ez az 1-1 volt az első döntetlenje.