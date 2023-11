Nem bírt a Veszprém a spanyol kapuslegendával, és ez lett a veszte + fotó

Öt perccel a vége előtt, egygólos veszprémi hátrányban Ilics időt kért: Mahéra jött ki a figura, megint egyenlő volt az állás. A hajrában két fontos lövést is megfogott Pérez de Vargas, Remili mindkét kísérlete pontatlan volt, sőt, hozzá csatlakozott Mahé is. A Barcelona igen közel került a győzelemhez: Ortega azért kért időt, hogy nem csak megtartsa egygólos előnyét, lehetőleg biztosítsa is be a győzelmét a Barca 63 másodperccel a meccs vége előtt.

De a fordulatok mérkőzésén újabb fordulat következett: Ligetvári labdát szerzett, Mahét indította, aki kiegyenlített. De még nem volt vége: Mem 10 másodperccel a vége előtt megint a Barcát juttatta előnyhöz. Ilics utolsó időkérése után Koszorotovra jött ki a figura, de az orosz játékos fölé lőtt. 31-30-ra nyert a Barcelona, ezzel visszavágott a hazai vereségért. A két csapat egymás elleni eredménye ugyan a Veszprémnek kedvez, de a Barcelona más ellen nem hullajtott pontot (a magyar együttes a GOG vendégeként kapott ki), s immár egyedül vezeti a B csoportot a BL-ben.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, B csoport: Telekom Veszprém–Barcelona 30-31 (15-17).

Borítókép: Nedim Remili volt a Veszprém egyik legjobbja (Fotó: Origó/Csudai Sándor)