A Futballszerelem elárulja a játékvezetőnek, ha kézzel érnek hozzá

A labda neve Fussballliebe, és november 15-én mutatták be a nyilvánosságnak. A labdát Berlinben prezentálta Philipp Lahm tornaigazgató és Manuel Neuer világbajnok kapus. Az Európa-bajnokság szervezői szerint a labda díszítése, a fekete-fehér és színes szárnyformákkal, ívekkel, valamint pontokkal az Eb energiáját tükrözi. A tornának otthont adó városok neve és a stadionok illusztrációja is megjelenik rajta, emellett a legújabb technológia révén hatékonyan segíti a videobírók munkáját. Az UEFA közleménye szerint az adidas által fejlesztett Futballszerelem minden eddiginél jobban segíti majd a videóbírók munkáját, és megkönnyíti, illetve gyorsítja majd a döntések meghozatalát.

(Fotó: AFP)

Erről érdekes konkrétum jelent meg a The Times nevű tekintélyes napilapban, amely szerint egy új technológiás mikrocsipet szerelnek majd a labdába a 2024-es Eb-n, hogy biztosan meg tudják állapítani, kéz volt-e egy adott szituáció. A mikrocsipet egy úgynevezett végtagkövető technológiával szerelik fel, amely képes egzakt, 3 dimenziós képet alkotni a játékosokról. Ennek segítségével a VAR szobában ülő asszisztens játékvezetők pontosan láthatják, a test melyik részét találta el a labda. A kezezésen felül a leshelyzeteknél is a bírók segítségére lehet a csip, hiszen a labda elrúgásának pontos pillanatát is meg lehet határozni vele, ami döntő fontosságú lehet egyes szituációkban.

Borítókép: A Fussballliebe kimondottan okos labda lesz (Fotó: AFP)