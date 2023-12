Újabb adalék lehet Sallai Roland távozásához, ami Angliában történt vele

Gyakorlatilag már tét nélküli meccset vívott egymás ellen a West Ham United és a Freiburg az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában csütörtök este, hiszen mindkét csapat továbbjutott már, de azért mégsem volt teljesen érdektelen a meccs, hiszen a csoportgyőzelemről dönthettek egymás között. Ezt és vele együtt az automatikus nyolcaddöntőbe jutást az angol klub szerezte meg a 2-0-s győzelemmel, míg a Freiburg a tavaszi egyenes kieséses szakasz első fordulójában folytatja, így a német klubnak még meg kell nyernie egy párharcot a legjobb tizenhatba jutásért.

Hazai pályán gólt lőtt a West Ham ellen, idegenben a félidőben lecserélték (Fotó: EPA/Anna Szilagyi)

Mi annak örülhettünk, hogy Sallai Roland végre újra ott volt a Freiburg kezdőjében. A 26 éves támadó október végén a Topolya elleni El-meccsen sérült meg, majd a válogatott meccsek miatti szünetet követően november végén tért vissza a pályára. Ám azzal kellett szembesülnie, hogy gyökeresen megváltozott a helyzete a csapatban. Ezen javíthatott volna a West Ham elleni meccs, ha nem cserélte volna le őt Streich már a félidőben.

Sallai a sérülése előtt meghatározó játékosa volt a Freiburgnak, nemcsak stabil kezdő volt, hanem fontos gólokat is lőtt, az El-ben éppenséggel a West Ham elleni első meccsen is betalált. A sérülése óta Streich három meccsen is csak csereként küldte pályára, most pedig a félidőben lehozta.

Sallai és Streich kapcsolata hullámzó

A magyar támadó kapcsolata korábban nem volt felhőtlen a vezetőedzővel, az előző idényben is volt egy időszak, amikor Streich nem számolt Sallaival, aki többször célzott rá, hogy kacérkodik a távozás gondolatával. Legutóbb hétfőn a közmédiának adott erre utaló nyilatkozatot: – Nekem is még bizonytalan, mit fog hozni a jövő. Ami biztos, nekem 2025-ig van szerződésem a klubbal – állapította meg.

Jelen pillanatban kevés az esély rá, hogy ki is tölti azt a szerződést, ugyanis ha Streich nem garantálja neki a helyet a Freiburg kezdőjében, Sallai a télen valószínűleg a nyári Európa-bajnokság miatt is megpróbálhat klubot váltani. Cél lehet a Serie A, ahol korábban már futballozott a Palermo színeiben, de a hírek szerint Angliában, a Premier League-ben is szívesen kipróbálná magát. Ha már a West Ham stadionjában csak egy félidőt kapott…

Borítókép: Sallai Roland helyzete megint bizonytalan a Freiburgban (Fotó: EPA/Anna Szilagyi)