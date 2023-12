Szoboszlai csúcsrangadó előtt, Jürgen Klopp valamit még most sem ért + videó

A múlt hétvégén a 17. fordulóban a Liverpool hazai pályán nem bírt a Manchester Uniteddel (0-0), s mivel az Arsenal otthon 2-0-ra legyőzte a Brightont, át kellett adnia az első helyet a tabellán az Ágyúsoknak. csapata a hét közben azzal „vigasztalódott”, hogy a Ligakupa negyeddöntőjében 5-1-re kiütötte a West Ham Unitedet, és az első gólt Szoboszlai szerezte egy 23 méterről jól eltalált lövéssel. Honfitársunknak jó napja volt a szerda, a mértékadó Transfermarkt ekkor frissítette a piaci értékét 70 millió euróról 75-re, és ezzel a Liverpool legértékesebb játékosa lett, holtversenyben Luís Diazzal. A Liverpool kerete jelenleg 867 millió eurót ér, ami azonban jócskán elmarad az Arsenalétól (1,11 milliárd), a címvédő Manchester Cityről nem is beszélve (1,29 milliárd), s még a Chelsea is megelőzi (984 millió.)

Szoboszlai Dominik gólöröme a Wes Ham United elleni meccsen. Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ám ha a Liverpool ma legyőzi az Arsenalt, akkor a tabellán visszaveheti az első helyet – és ehhez van mibe kapaszkodnia. Jürgen Klopp alakulata a jelenlegi idényben otthon veretlen, az Arsenal pedig a legutóbbi tizenegy évben nem tudott tétmeccset nyerni a Pool vendégeként. Mikel Arteta együttese a szezonban kétszer már kikapott idegenben, mégpedig az Aston Villa és a Newcastle otthonában. Az Aston Villa tegnap a tabella harmadik helyén állva fogadta a sereghajtó Sheffield Unitedet, és ha nyert volna, akkor az élre ugrik. Ám a meccs 1-1-re végződött, és a házigazda ennek is örülhetett, mert hiába birtokolta nyolcvan százalékban a labdát, a 97. percben egyenlített. A birminghami együttes ezt megelőzően sorozatban tizenöt hazai meccsét megnyerte a Premier League-ben.

Tavasszal Szalah és Konaté is eldönthette volna

A Liverpool és az Arsenal legutóbb áprilisban találkozott az Anfielden. Fél óra sem telt el, amikor a vendégek Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus góljaival 2-0-ra vezettek, a Pool azonban Mohamed Szalah és Roberto Firmino találataival egyenlített, a már Szaúd-Arábiában játszó brazil a 87. percben állította be a végeredményt. Ám a hatperces ráadásban Szalah kétszer is megszerezhette volna a győztes gólt, majd Ibrahima Konaté a kapu torkában hibázott.

A találkozó összefoglalója, Konaté óriási helyzetével a YouTube-on megtekinthető:

Jürgen Klopp: Élvezem az ilyen meccseket

– Jól emlékszem arra a meccsre. És még most sem értem, Konaté hogyan hagyhatta ki azt a ziccert, fél méterre volt kaputól, a labda pedig a mellkasán volt. Az Arsenal ragyogóan játszott, egészen addig, amíg meg nem találtuk az ellenszert a játékára, mert utána már mi voltunk fölényben, nyernünk kellett volna – nézett vissza Jürgen Klopp a Liverpool tegnapi sajtótájékoztatóján, de persze a jelenlegi helyzettel is foglalkozott. – Az Arsenal szupererős csapat, már tavaly is nagyon jó volt, idén pedig még jobb lett. Látszik, hogy Mikel mit akar, mert ezt meg is valósítja, jól mixeli össze a fizikálisan erős, valamint a gyors, technikás játékosait. Szóval, kemény feladat előtt állunk, de én élvezem az ilyen meccseket.

Jürgen Klopp azt is leszögezte, hogy egyelőre csak a 18. fordulónál járnak, vagyis még húsz meccset játszanak, és akármilyen végeredmény születik ma este, a bajnokság kimenetelét illetően nem dönt el semmit.

– Persze, ettől függetlenül ez a meccs címlapsztori lesz – fűzte hozzá a szakvezető.