A Liverpool edzője őszintén Szoboszlai formájáról: Ezt kellene tennie!

Egyre többet lehet olvasni arról az angol sajtóban , hogy teljesítménye visszaesett. Mihez képest persze, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya igen magasra tette a lécet, mindenkit meglepett azzal, hogy milyen erősen kezdett a Liverpool mezében. Természetes, hogy ezt a szintet – főleg az első angliai idényében – nem tudja folyamatosan hozni, de a gyengébb teljesítmény is azt jelenti esetében, hogy továbbra is stabil kezdő a fontos meccseken, Jürgen Klopp vezetőedző pedig meg is védte, miután legutóbb lecserélte őt a Manchester United elleni rangadón.

Szoboszlai Dominikot legutóbb a Liverpool másodedzője vette védelmébe. Fotó: EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai formája ugyanakkor most téma Angliában, olyannyira, hogy a West Ham United elleni Ligakupa-meccs előtt tartott sajtótájékoztatón is szóba került. A második számú hazai kupasorozatot ha le nem is nézi a Liverpool, de azért beárazza, hogy ilyenkor nem Klopp jelenik meg az újságírók előtt, hanem a másodedző, Pepijn Lijnders. Ő válaszolt hosszasan a Szoboszlai formáját firtató kérdésre.

Mi kell, hogy Szoboszlai újra „régi” legyen?

– Huszonkét éves (valójában huszonhárom – a szerk.), még nagyon fiatal – idézte a Liverpool hivatalos honlapja az edzőt. – Örülünk, hogy máris nagy hatást gyakorolt, tudjuk, mire képes. Az egyetlen módja, hogy visszatérjen a korábbi színvonalhoz, hogy keményebben, jobban dolgozik. Ritmusban van, mert folyamatosan játszik. Nem állítom, hogy eddig nem csinálta jól ezeket a dolgokat, értsétek jól, amit mondok. Karakteres játékos, aki meg akarja mutatni, hogy fontos a csapatnak. Amíg ezt így folytatja, amíg harcol, és a csapat is stabil lesz körülötte, akkor vissza fog térni a legjobbjához. De már láthattuk, mit tud, és tudjuk, hogy szükségünk van rá. Az előző idényben mindenki azt mondta, hogy meg kell újítani a középpályánkat, új fiúkra van szükségünk. Most itt vannak ezek a srácok, és néhányuknak mindig lesznek keményebb időszakok a szezonban. Egyszerűen csak örülünk, hogy itt van velünk.

A Liverpool trófeát akar nyerni

Jobban szerepel a Premier League-ben a Liverpool, mint azt sokan gondolták volna a szezon előtt, a második helyen áll a bajnokságban, mindössze egy ponttal lemaradva az Arsenal mögött. Szombaton tehát a londoniak elleni hazai rangadó jelenleg aranycsatának is beillik, és nyilván a héten az a kiemelt meccs Jürgen Klopp szemében.