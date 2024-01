Kemény Dénes a férfiakat félti a vízilabda Eb előtt

A ma kezdődő vízilabda Európa-bajnokságon a férfiak mindenféle teher nélkül játszhatnak, együttese ugyanis tavaly a fukuokai világbajnokság megnyerésével már megszerezte az indulás jogát a párizsi olimpiára. A kapitány keretében több újonc is szerepel, Varga így indokolta a döntését: – A jelenlegi lebonyolítás nagy kihívás, nemcsak nekünk, hanem az összes válogatott számára. Ebben a kérdésben mi azt a megoldást találtuk a legjobbnak, hogy fiatalabb kerettel utazunk a Eb-re, ezzel pedig lehetőséget adunk azoknak a játékosoknak, akik az elmúlt években utánpótlás szinten már letettek valamit az asztalra – mondta az M1 aktuális csatornának Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki hozzátette, vannak elvárásai a fiatal csapattal szemben is, amely szerinte lépésről lépésre haladva a lehető legjobb játékkal akár meglepetést is okozhat.

Varga Zsolt kísérleti csapattal utazik az Eb-re (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Óvakodjunk a leégéstől

Kemény Dénes, a 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is győztes férfiválogatott kapitánya, a vízilabda-szövetség elnöke a Mandinernek elmondta, hogy a kísérletezés nem mehet az eredményesség és az önbizalom rovására. – Egy kísérleti csapat utazik Horvátországba, a játékosokra elsősorban egyénileg vár feladat, hogy megragadják az alkalmat, és hosszabb távon is helyet követeljenek maguknak a válogatottban. Elsősorban tehát a tapasztalatszerzés a cél. A tavaly nyári vb-arany után két fontos hetük lesz az évben, az pedig a párizsi olimpia! Ebben a sportágban semmi mással nem lehet összehasonlítani az olimpiát, nem véletlen, hogy csak négyévente van.

Most az Eb-n és a katari vb-n is fontos azonban, hogy ne égjünk le, mert az elbizonytalaníthatja a csapatot és erősítheti az ellenfeleket

– fogalmazott a legendás kapitány.

Kötelező kűr

A nőkkel kapcsolatban Kemény kiemelte, a magyar mellett még két erős csapat pályázik az Eb-n a kiadó helyre.

– A fiúkkal ellentétben, a lányoknál más helyzet van. Három erős csapat pályázik a három, még kiadó olimpiai helyre. A magyaroknak ez kicsit olyan lesz, mint műkorcsolyában a kötelező kűr, menetből ki kell pipálni. Két esély van ennek teljesítésére, ezzel mindenki tisztában van. Ha már most, az Eb-n megszerezzük a kvótát, egyszerűbb lesz a vb-n a helyzetünk – mondta Kemény a Mandinernek.

