Mikler Roland elmondta, tart-e attól, hogy az Eb-n kiszorították a válogatottból

Amennyiben válogatottunk a hatodik helyen végez, beállítja az eddigi legjobb Eb-neredményét, ami 1998-as keltezésű, de a cél természetesen ennek a felülmúlása, a szlovének legyőzésével az ötödik hely megszerzése. A tornától saját döntéséből távol maradó, szeptemberben a 40. születésnapját ünneplő, de örökifjú Mikler Roland itthonról izgul a csapattársaiért.

Az Eb-n Bartucz László átvette Mikler Roland szerepét. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Fanatikus szurkoló vagyok. Itthon is úgy éreztem magam, mintha a kispadon ülnék, tapsoltam, hangosan drukkoltam a fiúknak. Az osztrákok elleni, végletekig kiélezett meccsen például majdnem kitéptem a hajamat. Az a siker nagyon hiányzott, ha akkor nyerünk, most teljesen másról beszélgetnénk – mondta el a Mandinernek Mikler Roland, aki azt is elárulta, hogy folyamatos kapcsolatban van a társaival, a Kölnben kedden vakbélműtéten átesett Palasics Kristófot az operációja másnapján felhívta.

– Szerda reggel is beszéltem Kristóffal, próbáltam neki erőt adni az operációja után. A feleségem és a nővére jó barátnők, így már gyerekkora óta ismerem. Érdekes, hogy egy napon belül lezajlottak az események: kedden reggel úgy kelt, hogy nagyon fáj a hasa, majd miután semmilyen kezelésre nem reagált, este megvizsgálták, és az azonnali vakbélműtét mellett döntöttek.

Palasics Kristóf is remekül védett. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mikler Roland elmondta, hogyan élte meg kívülről a csapat és a kapusok teljesítményét. Azt, hogy Palasics Kristóf is remekelt a vakbélműtétjéig, Bartucz László pedig bravúrok sorozatát mutatta be a tornán.

Mikler, Bartucz vagy Palasics?

– Mindez engem egyáltalán nem lepett meg, pontosan tudtam, hogy mire képes a csapat és a kapusok. Nagyon jó lehetőség volt ez nekik, hogy megmutassák, lehet rájuk számítani. Úgy érzem, éltek vele. Le a kalappal az egész csapat előtt, mindenki nagyon szépen teljesített, minden meccsen volt, akinek jobban ment a játék, és elő tudott lépni vezérré a pályán.

Mikler arról is beszélt, megfordult-e a fejében, hogy márciusban esetleg már nem lesz szükség a szolgálataira az olimpiai selejtezőtornán.

– Nem fogom most azt mondani, hogy nincs helyem a válogatottban. Szomorú lennék, ha ezen gondolkodnom kellene. Maximálisan bízom magamban. Jó az öreg a háznál, de azt is nagy örömmel látom, hogy a fiatalok milyen szépen tudnak integrálódni. Elégedettek lehetünk. A csapat tagja voltam, amikor kiharcoltuk az olimpiai selejtezőtornán való indulást, bízom benne, hogy ott lehetek akkor is, amikor kiharcoljuk az ötkarikás kvótát!