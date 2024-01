Nagy László: Imre Bence úgy kézilabdázott, mintha már… + videó

A magyar válogatottban több fiatal kézilabdázó is nagyszerűen teljesített az Európa-bajnokságon, Nagy László is úgy látja, hogy a jövőt illetően is bizakodhatunk.

– Imre Bence úgy kézilabdázott, mintha már a tizedik világversenyén lenne túl, Palasics Kristóf teljesítményét is meg kell említeni, Ilics Zoran stabil volt védekezésben, s amikor benn voltak, a Krakovszki testvérek is jó teljesítményt nyújtottak – fogalmazott Nagy László.