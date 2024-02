A Freiburg hőse, Sallai elmondta, élete egyik legjobb meccsén miért cserélték le

a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, és az első kérdés adta magát: ez volt a legjobb meccse freiburgi színekben? – Szerencsére sok emlékezetes mérkőzésen vagyok már túl a Freiburg mezében, amióta 2018-ban ide szerződtem, de tény, a csütörtöki egyike a legjobb meccseimnek, mégiscsak európai kupasorozat kieséses szakaszában játszottunk – válaszolta lapunknak Sallai Roland, a 26 éves, 46-szoros magyar válogatott támadó, akivel a pénteki Európa-liga-sorsolás után beszélgettünk. – Az első meccsen is lehetőségem volt gólokat szerezni, akkor nem sikerült, de mindig mondom, szerencse is kell az eredményességhez. Most megvolt.

Sallai Roland kétszer is bevette a Lens kapuját Fotó: MTI/AP/DPA/Harry Langer

A Freiburg–Lens párharcban az első, franciaországi meccs 0-0-ra végződött, a visszavágón pedig a franciák a szünetben 2-0-ra vezettek, így a németek nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Sallai a 62. percben szépített, majd a 92. percben (!) mentette hosszabbításra a találkozót. A 99. percben pedig a döntő gólt szerző Michael Gregoritsch elé úgy került a labda, hogy Sallai megbirkózott a védőjével.

Sallai a játéknap legjobbja volt!

📲| Roland Sallai got into WhoScored’s Europa League TOTW. 👏🏼 pic.twitter.com/f5zMUiC8g4 — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) February 23, 2024

Honfitársunkat a 106. percben lecserélték, de ennek nem sérülés volt az oka; a sportnapilapnak bevallotta, hogy elfáradt.

– Az én posztomon, amelyen nagyon sokat kell futni, sprintelni, el lehet fáradni. Szerencsére addigra már megtettem a magamét.