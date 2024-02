Az MLSZ-nek üzent a kupakiesés után a Loki vezetőedzője

Mint megírtuk, a Ferencváros emberhátrányban, tizenegyespárbaj után jutott tovább a DVSC vendégeként a labdarúgó Mol Magyar Kupa szerdai nyolcaddöntőjéből. A játéknap rangadója után a debreceniek vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics többeknek köszönetet mondott, ám a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) címzett üzenete inkább kritika volt.

Ibrahim Cissé és Bárány Donát is nagyot küzdött (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Korai meccs vár szombaton a Debrecenre

– Gratulálok a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz. Ez egy igazán drámai mérkőzés volt, de mindenekelőtt büszke vagyok, hiszen az elmúlt időszakban négy-öt szoros mérkőzést játszottunk a Ferencváros ellen, amely egy Ekl-csapat, pár nappal ezelőtt még az Olimpiakosz ellen szerepelt. Az, hogy ilyen szinten tudtunk vele harcba szállni, az azt jelenti, hogy nekünk is megvan a kvalitásunk – kezdte a tréner, aki megköszönte a szurkolók támogatását is. Ezt követően az MLSZ-nek üzent. – Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik összeállítják a mérkőzések időpontját, hiszen ha a sajtótájékoztató időpontjában megnézzük az órát, láthatjuk, hogy 22 óra elmúlt, mi pedig három napon belül, szombaton 12.30-kor játszunk újabb mérkőzést. Ez nehéz lesz, figyelembe véve, hogy ma 120 percet játszottunk, de az lenne az üzenetem, hogy ezt is túl fogjuk élni.

A debreceniek jelenleg ötödikek az OTP Bank Ligában, március 2-án, szombaton 12.30-tól fogadják a tabella utolsó helyén álló Mezőkövesdet.

A Ferencváros részéről Dejan Sztankovicsot másodedzője, Leandro de Almeida helyettesítette a sajtótájékoztatón, a vezetőedzőt, ugyanis a játékvezető piros lappal az öltözőbe parancsolta.

– Nagyon izgalmas meccset játszottunk, a játékosaink megmutatták, hogy nemcsak dominálni képesek, hanem ha szenvedni, csúszni-mászni kell, arra is. Az ő érdemük a szerdai továbbjutás. Nemcsak aki játszott, hanem azok is, akik a padon voltak, végig buzdították a társakat. A szurkolótábor is nagy erőt adott a csapatnak – összegzett Leandro.

Két továbbjutó kiléte még nem ismert

A Ferencváros a debreceni győzelmével csatlakozott a negyeddöntő mezőnyéhez, ahova rajta kívül eddig a Diósgyőr, a Vasas, az MTK Budapest, a Kecskemét és a Kisvárda jutott be. A legjobb nyolc között még két hely kiadó, ezekről a csütörtöki párharcok döntenek. A következő forduló várható játéknapja április 3., szerda.

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő

A szerdai eredmények:

Mezőörs (megyei I.)–Vasas (NB II) 1-1 (tizenegyesekkel 4-5)

Kozármisleny (NB II)–MTK Budapest 0-3

Veszprém (NB III)–Kecskemét 0-2

Tiszakécske (NB II)–Kisvárda 0-3

DVSC–FTC 1-1 (tizenegyesekkel 3-5)

A csütörtöki program:

13.00 Szentlőrinc (NB III)–Nyíregyháza (NB II)

19.00 Újpest–Paks (tv: M4 Sport).

Kedden játszották:

DVTK–ZTE 4-2

Borítókép: A DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a szerdai kupameccs közben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)