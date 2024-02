Bíró Attila sikerreceptjét használják a Realnál és a PSG-nél is

– Az új-zélandi kaland után is lányokkal folytatódott a munka, mégpedig a magyar válogatottal. Hatalmas sikerrel, Európa-bajnoki arannyal nyitott. Nagy volt a kontraszt, hiszen a kinevezését megelőző vb-n csak a kilencedik helyen végzett a válogatott. Mi volt az óriási előrelépés kulcsa?

– Abban a társaságban sok kiemelkedő képességű játékos volt, de korábban valamiért nem sikerült kihozni belőlük a maximumot. A kazanyi vb-n nem játszottak túl jól, görcsösek voltak, amiket én – mások segítségével – fel tudtam oldani. Amit sajnálok, hogy az Eb után, Rióban ötméterespárbajban elúszott az első olimpiai érem. Azt már be lehetett volna húzni, és az akkora lökést adott volna, hogy utána a 2017-es vb-n sem ötödikek lettünk volna.

Bíró Attila megihlette a Real és a PSG edzőit

– A görcsök feloldásánál maradva, mindig nagy hangsúlyt fektetett a mentális felkészülésre. Ez emiatt jött, esetleg játékosként érezte, hogy nagy szüksége lett volna erre?

– Ha egy nőt magad mellé állítasz, képes bármit megtenni érted. Ha tizenhármat, ez megsokszorozódik. Azt láttam, hogy mentálisan erősebbé lehet tenni a lányokat, amiben Csernus Imre és az azóta a Real Madriddal, Miami Heattel és Paris Saint-Germainnel is együtt dolgozó Mentors and Partners személyiségfejlesztő cég is a segítségünkre volt. Bár fizikai, taktikai munkában valószínűleg a világ egyik legtöbbet edző csapata voltunk, szerintem a mentális többlettel tudtunk egy olyan válogatottal érmeket nyerni, amelynél több csapat is jobb volt.

– Az erdélyi túrák is a csapatépítés elemei voltak. Miért éppen oda vitte a tanítványait?

– Gyerekkoromban többször jártam ott, és úgy hiszem, hogy egy magyar embernek feltöltődés az ottlét. Reméltem, hogy ez az erdélyieknek köszönhetően a lányokkal is így lesz. Először Csíkszeredán voltunk, tavaly pedig Székelyudvarhelyen. Ez mindig a felkészülés első szakasza volt, nagy szükség is volt rá a véres bajnoki döntők után, hogy kihúzzunk minden tüskét, és újra összecsiszolódjon a csapat. Így nemcsak vizes edzéseket tartottunk, hanem hegyet másztunk, csillagtúrákra jártunk. Ezek annyira jól sikerültek, hogy a mai napig emlegetik a lányok. És az erdélyi túra hozzájárult a 2022-es vb-menetelésünkhöz is – ott semmi sem tudott megtörni minket.

Bíró Attila vezetésével Tokióban történelmet írt a magyar válogatott (Fotó: Mirkó István)

– Bár az emlegetett Eb-elsőséget is nagyszerű eredmények követték, aranyakból nem volt olyan sok. Ez mennyire zavarta?

– Zavart, mert az ember mindig nyerni akar. De az olimpiai selejtezőt és az Európa-kupákat is beleszámítva az elmúlt nyolc év alatt tíz érmet szereztünk. Ez nem rossz teljesítmény, és az emberek által kevésbé fontos érmeknek is megvan az értékük, mert az összes versenyre több hónapot készültünk, és végig kellett csinálnunk ezeket. Az amerikai válogatott pedig közben olyan szinten dominálta a női vízilabdát, hogy mi voltunk az egyetlenek, akik olykor megszorongattuk őket, illetve Tokióban húsz év után először mi vertük meg őket, aztán a bronzzal sporttörténelmet írtunk. A magyar magasan nem a legjobb válogatott a mezőnyben, a spanyolok, hollandok, amerikaiak egyértelműen jobbak. Az amerikaiakat mégis többször megvertük, a spanyolokat ritkábban, a hollandokat majdnem mindig, ahogyan az olaszokat, görögöket és oroszokat is. Stabilizáltuk a helyünket az élmezőnyben, minden versenyre éremesélyesként utaztunk.

Az újabb „elmaradt” olimpia

– Az eredménysorozata láttán a hazai vízilabda-világot egyöntetűen meglepte az ön leváltása. A világbajnoki hatodik hely egyáltalán eszébe jutott, hogy ez megtörténhet?

– Persze. A szerződésünkben benne volt, hogy ha egy világversenyen nem jutunk a legjobb négy közé, akkor leválthatnak. Jogilag ezt meg lehet lépni, és hallottam olyan hangokat, hogy néhányan az elnökségben elbizonytalanodtak az irányomban. Nem gondoltam arra, hogy a múltam megvédene, viszont bíztam benne, hogy azt tudják, egy női válogatottnál a célegyenesben nem szerencsés edzőt váltani. Pláne, hogy 2020 óta építettem a mostani csapatot. A tokiói olimpián a miénk volt a második legalacsonyabb átlagéletkorú válogatott, és a csapat hatvan százalékát már a párizsi olimpiára is összeraktam, kezdtem beépíteni a fiatalabb játékosokat. Három sanszunk lett volna a kvalifikációra, és én előzetesen nem azon gondolkoztam, vajon meglesz-e a kvóta, hanem arra számítottam, hogy az Eb-n vagy a vb-n döntőbe jutunk – mindkettőt nem lehet garantálni. De az eindhoveni Eb-n jó esélyünk lett volna a döntőbe jutásra, mint ahogy a szerencsés sorsolásnak köszönhetően nekik is megvolt.

Ha az összejön, akkor már most az olimpiai csapatot lehetett volna építeni, és azért sajnálom, hogy nem folytathattam a munkát, mert úgy érzem, még benne lett volna egy szép érem a történetünkben.

– Az ön irányítása alatt a fukuokai vb-n csak a spanyoloktól és az Egyesült Államoktól kapott ki a válogatott, azóta, az eindhoveni Eb-n azonban egy nagy riválist sem sikerült legyőznie. Miben látta ennek okát?

– Ismerem elég jól a lányokat, látszott a testbeszédükön, hogy nem mertek beleállni a lövésekbe, bizonytalanabbak voltak hátul. Ha egy játékos bizonytalanabb hátul, nem jönnek a blokkok, akkor a kapusnak is nehezebb védenie. Ez már az első meccstől örvényszerűen húzta őket lefelé. Sajnos az sem volt kérdés, hogy az olaszokat sem tudják majd megverni. Remélem, hogy az elmúlt hetekben sikerült rendet tenni a fejekben, amit nem könnyű egy-két hét alatt megvalósítani, de nem is lehetetlen. Szakmázásba nem mennék bele, az nem lenne etikus. Olykor minden edző hibázik, én is többször, a játékosokról nem is beszélve. Ugyanakkor picit fájt látni ezt a testbeszédet, mert nem volt meg a korábbi mentális fölény a görög, az olasz és a holland csapatokkal szemben. Pedig korábban olyankor is le tudtuk őket győzni, ha nem játszottunk jól. Nem azért, mert jobb csapat voltunk, vagy én jobb edző, mint a kollégám, hanem mert mentálisan föléjük tudtunk nőni. Ebben rengeteg munkánk volt, ami sajnos most nem köszönt vissza.