Wolff nem bánta volna, ha Hamilton korábban a távozás mellett dönt

A Mercedes tíz napja sokkoló bejelentést tett, miszerint az idény végén elválnak egymástól a csapat és Lewis Hamilton útjai. A hétszeres világbajnok tavaly 2025 végéig meghosszabbította a szerződését, ezért sem lehetett ilyen fejleményekre számítani. Már csak azért sem, mert a brit klasszis karácsony előtt még hűséget fogadott a Mercedesnek, a dolgozók előtt kijelentette, hogy a németeknél kívánja befejezni a pályafutását. Januárban azonban egy csapásra minden megváltozott.

Hamilton (balra) és Wolff az utolsó közös idényét kezdi meg együtt (Fotó: AFP/POOL/Luca Bruno)

Nem tudtak megegyezni egymással

A szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások tavaly sokáig elhúzódtak Hamilton és a Mercedes között. Mint kiderült, a rekordbajnok három évre akart aláírni, de az istálló ebbe nem ment bele. – Úgy láttuk, hogy egy hosszú távú szerződés bekorlátozná a lehetőségeinket – magyarázta Toto Wolff csapatfőnök a Motorsport-Totalnak.

A felek aztán megtalálták az arany középutat. További két év közös munkában állapodtak meg, ám a Mercedes azt nem hozta a nagyérdemű tudomására, hogy Hamilton kontraktusában volt egy kilépési záradék, ami lehetővé tette számára, hogy a tervezett két év helyett egy idény után szedje a sátorfáját. A versenyző élt is ezzel a lehetőséggel, így 2025-től a Ferrarinál folytatja.

– Az akartuk, hogy nekünk is és neki is nagyobb legyen a mozgástere – folytatta Wolff. – Néhány versenyzőnek 2024 végén lejárt volna szerződése, ám az elmúlt hetekben többen is szerződést hosszabbítottak. Hat héttel ezelőtt még több opciónk lett volna, de ez van. Meg kell fontolnunk, hogy mit tegyünk, ki az, aki a legjobban illik George (Russell – a szerk.) mellé, melyik lenne a legjobb pilótapáros nekünk? Lesz kiből választani, de némi időt vesz majd igénybe, hogy meghozzuk ezt a döntést.