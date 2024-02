Hamilton és a „kapuzárási pánik”: ezért kellett egy Ferrari

„Mindenki Ferrari-szurkoló, még aki azt is állítja, hogy nem az.” Sebastian Vettel hosszú évekkel ezelőtt arra a megállapításra jutott, hogy a szívük mélyén a Formula–1 iránt rajongók mind az ágaskodó paripák sikeréért szorítanak. A költői túlzást nézzük el a négyszeres világbajnoknak, mert talán valóban a Ferrarinak van a legnagyobb szurkolóbázisa a világon, de azért akadnak néhányan, akik a Mercedesnek, a McLarennek, a Red Bullnak, netán éppen a Haasnak drukkolnak.

Hamilton a szívére hallgatott

A pilótákról viszont egyre-másra derülnek ki, hogy a patinás istálló szurkolói. Zsebeljék is be bármely csapattal a világbajnoki címeiket, gyakori forgatókönyv, hogy idővel a tűzpiros overallt is magukra öltik. Így lesz ez Lewis Hamiltonnal is,

aki egy örök életűnek tekintett, tizenkét éves házasságot bont fel azért, hogy 2025-től néhány idényen keresztül egy olyan csapat sikeréért hajtson, amely az elmúlt másfél évtizedben nemigen tudta felvenni a versenyt jelenlegi munkaadójával, a Mercedesszel, tavaly pedig szoros csatában kapott ki tőle. A brit kiválóság mégis felvette a telefont, és ülést kért magának a Ferrarinál (Carlos Sainzét). Hogy miért döntött így? Az internetes trollok szerint kapuzárási pánikról van szó, hiszen a jövőre a negyvenes éveit megkezdő Hamilton beújít magának egy Ferrarit, de valójában csak a szívére hallgat. A hétszeres világbajnok ugyanis álmai nagy részét már teljesítette a McLarennel, illetve a Mercedesszel, egyet azonban nem tudott.

„Őrült napok vannak mögöttem, amelyek során az érzelmek teljes palettáját megtapasztaltam. De mint tudjátok, a Mercedesnél eltöltött elképesztő tizenegy évet követően eljött az ideje annak, hogy egy új fejezetet nyissak az életemben, így 2025-től a Scuderia Ferrarinál fogok versenyezni. Elmondhatatlanul szerencsésnek tartom magam, hogy olyan sikereket érhettem el a Mercedesszel, amelyekről gyermekként csak álmodozni tudtam, és most lehetőségem van arra, hogy egy további gyerekkori álmomat is valóra váltsam, azaz a Ferrari vörös autóját vezessem” – fedte fel érzelmesen a bejelentést követő Instagram-bejegyzésében Hamilton.

Alonsónak és Vettelnek nem jött be az olasz meló

Nem ő az első, feltehetően nem is az utolsó pilóta, akit lenyűgözött a tűzpiros Ferrari. Leendő csapattársa, Charles Leclerc a közelmúltbeli szerződéshosszabbításakor arról beszélt, hogy már apróságként is az olaszok járgányait leste Monaco utcáin, és akkor elhatározta, hogy egy napon ezzel az autóval lesz a királykategória legjobbja, így az átélt kudarcok dacára 2019 óta kitart a Ferrari mellett.

Sok klasszisnál, olykor már világbajnoknál bevált a húzás, hogy egy riválist hagyott ott a maranellói istálló kedvéért. Juan Manuel Fangio az Alfa Romeo, a Maserati és a Mercedes-Benz után a Ferrarival is világbajnok lett. Michael Schumacher a Benettonnal szerzett két vb-címéhez még ötöt tett hozzá az olaszokkal, ezzel történelmet írt. Kimi Räikkönen alatt folyton felmondta a szolgálatot a McLaren–Mercedes, a finn ezért kétszer is a második helyre szorult, 2007-ben a vörösökkel viszont már első nekifutásra a csúcsra ért, ezzel máig ő a Ferrari utolsó egyéni világbajnoka.