Lionel Messi nagy árat fizethet ezért az ostobaságért + videó

Bár labdarúgásban nem az olimpiai aranyérem a non plus ultra, Lionel Messi 2008-as sikere után idén Párizsban szeretné megszerezni a második ötkarikás aranyát is. Az olimpiai férfi futballtorna 1992 óta U23-as keretek számára kiírt verseny, ám 1996 óta minden válogatottnak engedélyezik három túlkoros nevezését is. Ezek között lenne Lionel Messi is, azonban a sikeres kvalifikációhoz nem segítheti hozzá Argentína csapatát, amely saját magával szúrt ki magyar idő szerint kedd hajnalban, a Venezuela elleni olimpiai selejtezőmeccsen.

Venezuela pontmentést ünnepelhetett, Lionel Messi szomorú lehetett amiatt, ami Argentína olimpiai selejtezőjének végén történt (Fotó: AFP/Federico Parra)

Dél-Amerikából mindössze két válogatott vehet részt a tizenhat csapatos olimpiai tornán, a papírforma alapján ez a kettő Brazília és Argentína lenne. Előbbi nyerte a legutóbbi két olimpiát, míg Argentína 2004-ben és 2008-ban ünnepelhetett ötkarikás aranyérmet, utóbbi csapatnak tagja volt Lionel Messi is.

Messi azonban idén csatlakozna honfitársához, és megszerezné második olimpiai aranyérmét: a duplázást a modern, U23-as érában csak egy játékos, Javier Mascherano érte el, aki most már az argentin olimpiai válogatott szövetségi edzője.