Inzaghi: Többet érdemeltünk volna, de ilyen a futball + videó

– Nagyon sajnálom, hogy Marcus megsérült, soha nem kívánnék olyat, hogy ilyen módon kerüljek be a csapatba, de most így kaptam lehetőséget. És a harmadik helyzetemet ki tudtam használni. Külön öröm számomra, hogy a családon előtt. Több gólt is szerezhettünk volna, de az a lényeg, hogy nyertünk. Madridban nagyon nehéz meccs vár ránk, azonban ott is nyerhetünk – nyilatkozta Arnautovic.

Marko Arnautovic (Forrás: X/UEFA Champions League)

Az örmény Henrih Mhitarján előrébb is nézett: – Előnnyel megyünk Madridba, de ott is a győzelemre kell játszanunk, mintha most 0-0 lett volna a végeredmény. Mindent meg kell tennünk, hogy bejárhassuk azt az utat, amit tavaly: most is szeretnénk döntőbe jutni.

Diego Simeone: A visszavágón megfordíthatjuk ezt a párharcot

Simone Inzaghi a következőképpen vont mérleget: – Jó érzésekkel tölthet el bennünket, hogy egy nagyszerű ellenféllel szemben remek teljesítményt nyújtottunk. Azt persze sajnálhatjuk, hogy csak egy góllal nyertünk, többet érdemeltünk volna, de ilyen a futball. Kemény visszavágó vár ránk, az előny azonban nálunk van.

Az 1-0 persze nem nagy előny, így Diego Simeone sem bosszankodik: – Megesett, hogy elvesztettük a labdát a középpályán, de összességében úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, az ellenfelünk legtöbb támadását lezártuk, és volt néhány helyzetünk is. A visszavágón megfordíthatjuk ezt a párharcot, ám addig még több mérkőzésünk lesz, és egyelőre az Almería elleni bajnokival kell foglalkoznunk.

Borítókép: Oblak és Samuel Lino is tehetetlen volt a gólnál (Forrás: X/Inter)