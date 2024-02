Ilyen ágy jutott Izlandon a magyar kosárlabda-válogatott 211 centis centerének

A kosárlabda nem a törpék sportja. Aki a hétköznapi életben már magasnak számít, az ebben a sportágban legfeljebb alulról súrolja a várakozásokat. Női szemmel alighanem jól festenek ezek a magasra nyúlt, többnyire kidolgozott izomzatú jegenyék, ám ennek nemcsak előnye, hanem hátránya is van. Éppen abból adódóan, hogy az élet az az átlagosoknak kedvez, és ez a férfi kosárlabdázók esetében – gyakran persze a hölgyekében is – rengeteg kényelmetlenséggel jár.

Golomán György Fotó: MKOSZ

Golomán György a magyar válogatott legmagasabb embere a maga 211 centijével. Számára már a hosszú repülőút is felér egy tortúrával. Ha a sors kegyéből üresen marad a szomszédos ülés, akkor kicsit jobban el tudja helyezni a hosszú lábait, ha nem, akkor kínkeservesen telik az idő a levegőben. A szállodák sem az égimeszelőkre gondolva vásárolják meg az ágyaikat, ezért sok kosarasnak az alvás is kihívást jelenthet. Így van ez most itt, Reykjavíkban is, a minden igényt kielégítő, remek Grand Hotel Reykjavíkban is.