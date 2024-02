A Barcelona óriási szégyene óta Messi és Suárez először újra együtt

Lionel Messi tavaly nyáron szerződött az Inter Miamiba, miután lejáró szerződéssel elhagyta a PSG-t. Így aztán 2023-ban csak egy csonka szezont töltött el az MLS-ben, és csak az alapszakasz kései meccsein léphetett pályára az érkezésekor ligautolsó, David Beckham által igazgatott csapatban. Az Inter Miami végül a 27. helyen végzett a 29 csapatos bajnokságban, de Messi kezdése ennek ellenére sem volt kudarcos az Egyesült Államokban, hiszen a csapat megnyerte a Leagues Cupot (az amerikai és a mexikói bajnokság csapatainak közös sorozata), amelyen a nyolcszoros aranylabdás debütált. Ennek címvédőjeként az Inter Miami indulhat idén a Bajnokok Kupájában, ami az európai BL észak- és közép-amerikai megfelelője.

Lionel Messi az Inter Miami mezében az MLS legnagyobb sztárja. Fotó: EPA/STR

Óriási várakozások előzik meg Messi első teljes amerikai idényét, hiszen az Inter Miami 2024-ben a liga harmadik leggyengébb csapatából az egyik nagy esélyessé válhat. Tavaly már Messi két korábbi barcelonai csapattársa, Sergio Busquets és Jordi Alba is a keret tagja volt, hozzájuk idén csatlakozott Luis Suárez is a 2015-ben BL-győztes és triplázó Barca sztárjai közül.

A négy játékos legutóbb 2020. augusztus 14-én szerepelt egy csapatban tétmeccsen, de arra biztos nem emlékeznek vissza jó szívvel. A Barcelona aznap 8-2-re kikapott a Bayern Münchentől a BL-ben, ami mintegy hetven év alatt a legsúlyosabb veresége volt. Suárez utána távozott az Atlético Madridba, egy évvel később pedig Messi is búcsút intett a Nou Campnak, és a PSG-be igazolt. Messi, Suárez, Busquets és Alba négyese edzőmeccsen már összeállt, de tétmérkőzésen most a Real Salt Lake ellen egyesülhet újra az Inter Miami színeiben rögtön az MLS idei első játéknapján.

Még az edző is a Barcelona korábbi mestere volt

Az sem véletlen, hogy magyar idő szerint csütörtökre virradóra (2 órakor) épp az Inter Miami hazai meccsével kezdődik az MLS-idény, míg az első forduló többi meccsét a hétvégén rendezik. A liga nyilvánvalóan marketingcélokra is felhasználja Messi és társai nevét, ezért kiemeli Miamit már az idénykezdet szempontjából is. Hogy ne csak az első, hanem az utolsó játéknap végén is az Inter legyen a király, arról a szakmai munkáért felelő Gerardo Martíno gondoskodhat, aki hogy, hogy nem, a Barcelona vezetőedzője is volt korábban, Messivel pedig az argentin válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott együtt.

Mint a régi szép időkben, csak Messi, Suárez és Alba már nem a Barcelona edzésén cicázik. Fotó: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

A Messire összpontosuló felhajtás minden mást elhomályosíthat a ligában, így az előző idényben remekül teljesítő FC Cincinnati és a Columbus Crew is árnyékba szorulhat. A Cincinnati az alapszakaszgyőztesnek járó Supporters’ Shieldet szerezte meg 2023-ban, míg a Columbus a rájátszást nyerte meg. A Cincinnati az MLS tavalyi legjobb játékosának megválasztott Luciano Acostában bízhat, míg a Columbust a liga legjobbjának tartott vezetőedző, Wilfried Nancy irányítja. A Miami mellett ez a két csapat indul a Bajnokok Kupájában.

Nikolics jobb volt Villánál, Gazdag jobb lesz, mint Messi?

Számunkra a Philadelphia Union és a Sporting Kansas City lehet a figyelem középpontjában, hiszen előbbiben utóbbiban Sallói Dániel futballozik. A nyári Eb-re is készülő Gazdag 2022-ben 24, 2023-ban 15 gólt szerzett az MLS-ben, Sallóinak pedig 2021 volt az eddigi csúcséve, amikor 16 találatig jutott. Idén Messi és Suárez lehet a riválisuk a góllövőlistán, amelynek élén végzett már magyar futballista: 2017-ben a 24-szer eredményes Nikolics Nemanja volt amerikai gólkirály, méghozzá a Barcelona egykori klasszis csatárát, David Villát megelőzve.

2016 óta az idei az első év, amikor nem bővül új klubbal az MLS mezőnye. A San Diego FC csak 2025-ben csatlakozik, de izgalmakban így sincs hiány, a most rajtoló idény az amerikai labdarúgás fontos korszakát vezeti fel, hiszen idén nyáron az Egyesült Államokban rendezik a Copa Américát, mialatt az MLS nem tart szünetet, majd a régió 2025-ben a klubvilágbajnokságnak, 2026-ban pedig a világbajnokságnak ad otthont.

Borítókép: Lionel Messi és Luis Suárez edzőmeccsen már játszottak együtt az Inter Miamiban, de tétmeccsen most először futhatna ki együtt a pályára a barcás évek óta (Fotó: EPA/STR)